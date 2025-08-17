En el Red Bull Ring
MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de Austria de motociclismo
Sigue en directo el desarrollo de la jornada del domingo en el Gran Premio de MotoGP en Austria con el plato fuerte del fin de semana, la carrera.
¡¡MARC MÁRQUEZ GANA EL GRAN PREMIO DE AUSTRIA!!
Sexto doblete del de Cervera en lo que va de temporada. Le acompañarán en el podio Aldeguer y Marco Bezzecchi.
¡¡ÚLTIMA VUELTA!!
Esto está visto para sentencia. Marc Márquez va a ganar el Gran Premio de Austria por primera vez en su carrera.
SE HUNDE BAGNAIA
El turinés es octavo y le acaban de pasar Joan Mir y Brad Binder. El mallorquín estaría firmando su mejor resultado del año.
¡¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL!!
Todo sigue igual. Marc, primero; Aldeguer, segundo y Bezzecchi, tercero.
¡¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL!!
Primero es Marc Márquez, segundo Fermín Aldeguer y tercero es Bezzecchi.
OJO ALDEGUER
Está pegado a Bezzecchi y la ha recortado medio segundo a Marc en la última vuelta.
BASTIANINI PASA A BAGNAIA
No puede 'Pecco' mantener un ritmo competitivo y ha sido su excompañero en Ducati quien le ha quitado la posición.
FUEGO EN LA MOTO DE DI GIANNANTONIO
Abandona el piloto de VR46 después de que se incendiara su motor. Afortunadamente, Fabio no ha sufrido ningún daño.
JORGE MARTÍN, AL CENTRO MÉDICO
Ha informado dirección de carrera que el español ha sido trasladado al centro médico del Red Bull Ring para un chequeo tras su caída.
ALDEGUER, TERCERO
Ha pasado a Acosta gracias a un adelantamiento al límite.
¡¡SE PONE PRIMERO MÁRQUEZ!!
Ahora sí, parece que el de Cervera se consolida en la primera posición.
LUCHA INCREÍBLE ENTRE MÁRQUEZ Y BEZZECCHI
Le pasó Marc pero el italiano le devolvió el adelantamiento. Tremendo.
SE VA LARGUÍSIMO BAGNAIA
Lo aprovechan Acosta y Aldeguer para ponerse tercero y cuarto. Inexplicable lo de 'Pecco'.
SE VUELVE A ACERCAR MÁRQUEZ A BEZZECCHI
Les vuelven a separar dos décimas.
SE PREPARAN LOS EQUIPOS ANTE LA POSIBILIDAD DE LLUVIA
Hay movimiento en los 'boxes' de las escuderías preparando una segunda moto por si empieza a llover.
SIGUE MUY PEGADO ALDEGUER A ACOSTA
Pelea de murciano. No puede, de momento, Fermín con Pedro pero sigue muy pegado al de KTM.
¡¡¡AL SUELO JORGE MARTÍN!!!
Fea caída del madrileño aunque ha podido levantarse por su propio pie. Esperemos que no tenga nada.
SE ALEJA BEZZECCHI DE MÁRQUEZ
Le saca casi un segundo el italiano al español.
SE ACERCA MÁRQUEZ A BEZZECCHI
Solo dos décimas les separan.
PASA ÁLEX MÁRQUEZ A ZARCO
Ya es décimo el de Gresini que necesita remontar posiciones.
ALDEGUER, EL MÁS LISTO
Se aprovechó el murciano de la lucha que había entre Bastianini y Raúl Fernández para ganar dos posiciones. Es quinto.
AGUANTA BEZZECCHI
El italiano mantiene, de momento, la ventaja que tiene sobre Marc Márquez.
SE ECHA MUY ENCIMA ACOSTA A BAGNAIA
Muy pegado el murciano que busca el podio.
ÁLEX CUMPLE SANCIÓN
Hace la 'long-lap' el de Gresini y rueda en undécimo lugar.
SE VA MUY LARGO BASTIANINI
Rodaba quinto y ha perdido tres posiciones. Lo aprovecha Pedro Acosta que ya acecha a Álex Márquez.
JORGE MARTÍN ES DECIMOSEGUNDO
Ha ganado dos posiciones el vigente campeón de MotoGP.
PASA MÁRQUEZ A BAGNAIA
Adelantamiento al límite frenando en el último momento. El líder del mundial ya es segundo.
LUCHA BAGNAIA-MÁRQUEZ
Están peleando de manera muy intensa los pilotos de Ducati.
¡¡COMIENZA EL GRAN PREMIO DE AUSTRIA!!
Han salido bien Bezzecchi y Bagnaia, que son primero y segundo. Márquez es tercero y Álex, cuarto.
PILOTOS EN VUELTA DE CALENTAMIENTO
Pocos minutos para que comience la decimotercera carrera del año.
¡¡TODO LISTO PARA QUE ESTO EMPIECE!!
Recordemos: Bezzecchi sale primero, Álex Márquez, segundo y Bagnaia, tercero. Marc sale desde la cuarta plaza.
MÁRQUEZ SALDRÁ CUARTO
El de Cervera, a pesar de su victoria en la 'sprint', no pudo luchar por la 'pole' debido a una caída. Le tocará remontar.
¡¡DIEZ MINUTOS PARA QUE ESTO COMIENCE!!
Ya suena el himno austríaco, queda nada para que se apague el semáforo.
ÁLEX MÁRQUEZ, SANCIONADO
Hay que recordar que el pequeño de los Márquez arrastra una sanción del Gran Premio de República Checa. El de Gresini se llevó puesto a Joan Mir y eso le obligará a hacer una 'long-lap' como penalización.
EL OBJETIVO DE BAGNAIA, REDIMIRSE
El turinés salió muy mal debido a un fallo en la salida y terminó abandonando tras ver que la Ducati no respondía.
RESULTADOS DE LA 'SPRINT'
Recordemos que Marc consiguió la victoria en la carrera corta. Álex fue segundo y Pedro Acosta, tercero. El murciano recuperó buenas sensaciones subiéndose al podio con la KTM.
¡¡RECORDAMOS LA PARRILLA DE SALIDA DE MOTOGP!!
The #MotoGP grid will look like this a little bit later on 👀#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/sOTGpzcYIL— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2025
RESULTADOS DE MOTO3
La victoria ha sido para Ángel Piqueras. Segundo ha sido el japonés Ryusei Yamanaka y tercer, con bastante polémica, David Muñoz. El español ha tenido un toque al final con Máximo Quiles, algo que para Aspar, escudería de Quiles, debería haber terminado en sanción.
LA VICTORIA HA SIDO PARA MOREIRA
El brasileño se ha llevado la victoria en Austria. El español Daniel Holgado ha sido segundo y el italiano Vietti ha completado el podio. Manu González, líder del mundial, no ha podido terminar la carrera.
MALA SUERTE PARA ALONSO EN MOTO2
El de Aspar marchaba cuarto con un ritmo que le iba a permitir luchar por la victoria pero en una curva se fue largo y tuvo que despedirse tanto de sus opciones de podio como de triunfo. Aún así, el joven piloto poco a poco va siendo más competitivo en carrera.
¡¡¡BIENVENIDOS AL GRAN PREMIO DE AUSTRIA!!!
Decimotercer gran premio de la temporada con un Marc Márquez que ha vuelto del parón tal y como se despidió, ganando. El líder del Mundial se apuntó un nuevo triunfo en la carrera al 'sprint' del pasado sábado y aumenta aún más la ventaja que tienen sobre su principal perseguidor, su hermano Álex. El pequeño de los Márquez fue segundo en la carrera corta por delante de un Pedro Acosta, que fue tercero y que recuperó sensaciones sobre la KTM. Bagnaia no terminó la prueba y buscará redimirse en la carrera de este domingo. Todo preparado para que comience el espectáculo. Os lo contamos aquí, en 'laSexta'.