MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de Austria de motociclismo

MALA SUERTE PARA ALONSO EN MOTO2 El de Aspar marchaba cuarto con un ritmo que le iba a permitir luchar por la victoria pero en una curva se fue largo y tuvo que despedirse tanto de sus opciones de podio como de triunfo. Aún así, el joven piloto poco a poco va siendo más competitivo en carrera. Compartir en X

¡¡¡BIENVENIDOS AL GRAN PREMIO DE AUSTRIA!!! Decimotercer gran premio de la temporada con un Marc Márquez que ha vuelto del parón tal y como se despidió, ganando. El líder del Mundial se apuntó un nuevo triunfo en la carrera al 'sprint' del pasado sábado y aumenta aún más la ventaja que tienen sobre su principal perseguidor, su hermano Álex. El pequeño de los Márquez fue segundo en la carrera corta por delante de un Pedro Acosta, que fue tercero y que recuperó sensaciones sobre la KTM. Bagnaia no terminó la prueba y buscará redimirse en la carrera de este domingo. Todo preparado para que comience el espectáculo. Os lo contamos aquí, en 'laSexta'. Compartir en X

