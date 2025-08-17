Ahora

En el Red Bull Ring

MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de Austria de motociclismo

Sigue en directo el desarrollo de la jornada del domingo en el Gran Premio de MotoGP en Austria con el plato fuerte del fin de semana, la carrera.



Marc Márquez Marc Márquez Getty

¡¡¡BIENVENIDOS AL GRAN PREMIO DE AUSTRIA!!!

Decimotercer gran premio de la temporada con un Marc Márquez que ha vuelto del parón tal y como se despidió, ganando. El líder del Mundial se apuntó un nuevo triunfo en la carrera al 'sprint' del pasado sábado y aumenta aún más la ventaja que tienen sobre su principal perseguidor, su hermano Álex. El pequeño de los Márquez fue segundo en la carrera corta por delante de un Pedro Acosta, que fue tercero y que recuperó sensaciones sobre la KTM. Bagnaia no terminó la prueba y buscará redimirse en la carrera de este domingo. Todo preparado para que comience el espectáculo. Os lo contamos aquí, en 'laSexta'.

