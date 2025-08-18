Aldeguer entiende lo que está viviendo Bagnaia: "¿Compartir box con Márquez? Debe ser un infierno"

El murciano dice que sería "muy bonito" estar en Ducati, pero asume que competir contra Marc en el día como está haciendo Pecco no debe ser nada fácil.

Nadie puede con Marc Márquez. Ni en Ducati, con Pecco Bagnaia en el garaje de al lado, ni ningún otro piloto de la parrilla. De hecho el italiano se está quedando muy atrás, descontento con la moto. Fermín Aldeguer, que fue segundo en el Gran Premio de Austria, dijo que entendía a Pecco.

"Sería muy bonito y muy guay, pero también creo que debe ser un infierno compartir box con él, y más de rojo, pero yo me quemo más aún si hace falta. Creo que Pecco tiene problemas más allá que Marc. ¿Cuáles? No lo sé. Algo hay más", dijo el piloto de Gresini, que terminó segundo.

"Obviamente, Marc no ayuda a nada, pero no parte de Ducati o del equipo. Digo suya. Ha de cambiar el trabajo o mirárselo más. Y aparte, este año se está yendo muy rápido", explica.

Aldeguer tiene contrato con el equipo oficial de Ducati por lo que no se le puede descartar como futuro piloto: "Que yo pueda tener algo de ventaja contractualmente, puede ser, pero subirá el que mejores resultados tenga".

Él es optimista y se ve vestido de rojo... aunque no sabe si junto a Marc: "Yo sí. Yo me veo, aparte de porque tengo el contrato y la opción de ir, la primera parte de la temporada ha sido muy buena y siento que podía haber ido incluso mucho mejor".

"A ver si en esta segunda parte sacamos todo el partido que tenemos y estamos regularmente en posiciones delantera", finaliza el piloto rookie, que logró su segundo podio en domingo de lo que va de curso.