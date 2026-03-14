El padre de Jorge Lorenzo revela la clave del éxito de Marc Márquez: "No es talento"

Chicho Lorenzo detallaba la cualidad esencial del piloto catalán que le habría ayudado a llegar tan lejos como lo ha hecho el nueve veces campeón mundial.

A Marc Márquez ya no le queda nada más que demostrar en MotoGP. El de Cervera ha vuelto a lo más alto tras muchos años siendo castigado duramente por las lesiones y su difícil salida de Repsol Honda. A día de hoy es indiscutiblemente uno de los mejores pilotos de la historia y Chicho Lorenzo ha ofrecido su análisis personal.

El padre de Jorge Lorenzo acumula casi veinte años al frente de una escuela de motociclismo por la que han pasado nombre como Joan Mir, Jorge Martín o Pedro Acosta. Para Lorenzo, "el carácter es una cualidad esencial para un piloto" y esa sería la clave del éxito de Marc.

"No es talento. Es carácter, ambición. Sabe vivir para esto, vive las 24 horas del día para su profesión. En un deporte tan competitivo, uno gana y veinte no. Hay que estar muy concentrado en la vida, si no, no funciona", explicaba Chicho. Aunque reconocía que el "talento excepcional" también juega un rol importante: "Si no, no puedes lograr esto".

Continuó comentando otras cuestiones como el aterrizaje de Toprak Razgatlıoğlu en MotoGP, quién "llega tarde" a la competición, a sus 30 años. Y cerró comentando el nuevo papel que su hijo, Jorge Lorenzo, ocupa ahora, tras su retiro en 2019. Aún muy vinculado con el motociclismo: "Estoy encantado. Es fantástico, es su vida, su mundo, su profesión: puede hacer un gran trabajo".

Cabe recordar que el pentacampeón del mundo ejerce funciones de 'coach' para Maverick Viñales, piloto de KTM. Es por ello que Jorge vuelve a esa muy involucrado dentro de la categoría reina del motociclismo.