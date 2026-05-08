'Mami' Quevedo se sincera en 'El Cafelito': "¿Simeone es el mejor entrenador para el Atleti?"

El exfutbolista del Atlético de Madrid considera que al técnico argentino "le han sobrado unos años" en el club.

"No podemos estar con el mensaje..."

"¿Simeone es el mejor entrenador para el Atleti?": esta es una de las preguntas que le planteó Josep Pedrerol a 'Mami' Quevedo en el último capítulo de 'El Cafelito'.

Y el exfutbolista del Atlético de Madrid no pudo ser más sincero: "Al 'Cholo' le hubiese puesto un monumento, pero creo que le han sobrado unos años".

¿Por qué? El problema según él es el discurso: "No podemos estar con el mensaje de tenemos que ser terceros ya que tienen un presupuesto de 500 millones".

"No puedes decirle a Julián Álvarez, que es campeón del mundo y que viene de ganar con el City, que hay que ser terceros", explicó.

"¿Qué es el Atleti?, ¿es un ganador?", le replicó Pedrerol, que se sorprendió con la respuesta del 'Mami'.

"En el Madrid te enseñan a ganar y en el Barça a jugar al fútbol. En el Atleti ni una cosa ni otra", zanjó Quevedo.