Marc Márquez responde: ¿Está en guerra con Pedro Acosta?

Tras lo ocurrido en Tailandia y después de que el ilerdense le lanzara una 'pullita' en un acto publicitario, muchos apuntan a una tensa relación entre ambos pilotos.

"No, yo estoy bandera blanca"

La semana pasada, tras el Gran Premio de Tailandia, Marc Márquez acudió a un acto con un patrocinador en el que respondió a varias preguntas de la prensa.

Entre ellas, a si veía paralelismos entre el Pedro Acosta actual y el joven piloto de Honda que debutó en la categoría reina en 2013.

El piloto de Ducati, sin medias tintas, fue contundente en su respuesta: "Yo gané en mi primer año en la categoría".

Pues bien, muchos entendieron estas palabras como un 'palito' al que parece que será su futuro compañero en Ducati.

Sin embargo, en una entrevista en 'Mundo Deportivo', el '93' ha asegurado que no tiene ninguna guerra con el 'Tiburón de Mazarrón'.

"No, yo estoy bandera blanca, en paz conmigo mismo. Y sobre todo buscando esa base que nos permita construir este año un buen futuro", ha explicado.