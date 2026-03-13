¿Cuándo volverá a estar Márquez al 100%? Atención a la respuesta del propio Marc

El vigente campeón del mundo de MotoGP confía en estar en plenas facultades la próxima semana en el Gran Premio de Brasil.

Tras ser embestido en la salida del Gran Premio de Indonesia de 2025, Marc Márquez cayó lesionado del hombro derecho y con el título en el bolsillo optó por perderse los últimos cuatro Grandes Premios.

Tras un invierno de reposo, descanso y recuperación, el enecampeón del mundo no llegó físicamente como le gustaría a los test de pretemporada ni a la carrera inaugural de Tailandia.

A pesar de ello luchó por la victoria en la sprint de Buriram y coqueteó con el podio el domingo hasta que su rueda trasera reventó.

Es por ello que la pregunta es clara: ¿Cuándo cree el nueve veces campeón del mundo que podrá volver a correr sin problemas físicos?

En declaraciones que publica 'Speed week', el de Cervera afirma que en una semana: "Ya veremos... Espero que sea en Brasil; siempre soy optimista".

"Pero como ya he dicho, primero tengo que encontrar mi 100%, el nuevo 100%, lo que no significa que sea el mismo 100% de la temporada pasada", matizó.

¿Y cómo se llega al 100%?: "Siendo perseverante. Perseveras, y cuando parece que no puedes más, sigues, y luego consigues avanzar un poco más".

"Con las lesiones de hombro, puedes preguntarle a cualquier médico o fisioterapeuta: empiezas a entender dónde puedes estar después de seis meses, y a menudo sigues progresando durante otros dos o tres meses. Ya veremos, pero el solo hecho de estar en la moto ya me ayuda mucho", ha zanjado.