"Me sabe mal decirlo"

Jorge Martín recuerda su calvario: "Hace dos meses no podía limpiarme el culo"

El piloto de Aprilia, que fue quinto en la sprint y cuarto en la carrera larga, afirma que ha vuelto a recuperar las sensaciones que tenía en 2024 cuando ganó el Mundial.

¿Jorge Martín campeón en 2026? "Dependerá de lo bien que me adapte a la nueva Aprilia"¿Jorge Martín campeón en 2026? "Dependerá de lo bien que me adapte a la nueva Aprilia"Getty

Jorge Martín fue uno de los pilotos que más contento se fue del Gran Premio de Tailandia que este fin de semana ha levantado el telón de la nueva temporada de MotoGP.

El de San Sebastián de los Reyes, tras un 2025 para olvidar con multitud de lesiones, arranca 2026 siendo en la sprint y cuarto en la carrera larga en Buriram.

A pesar de quedarse a las puertas del podio, el '89' destacó su estado físico tras unas Navidades en las que apenas podía moverse con comodidad.

"Me sabe mal decirlo, pero hace dos meses no podía limpiarme el culo. Y hoy estoy haciendo otro top cinco, ¿no? Así que la verdad que estoy muy contento, muy feliz", señaló en declaraciones que publica 'Motosan'.

Eso sí, martín asegura que aún tiene margen de mejora: "He podido pelear otra vez de tú a tú con Marc, con Pedro. He hecho mi trabajo, he acabado, que era mi objetivo el acabar. Físicamente me he encontrado bastante bien y mejoraré aún más para la siguiente carrera".

"Creo que nunca he empezado el año de esta forma, sinceramente. He tenido la sensación esa del 24, de poder estar en la pelea, de luchar, de salir bien, de tener control de lo que estaba sucediendo y de aquí a seguir mejorando", ha zanjado.

