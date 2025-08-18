La sentencia de Jorge Lorenzo a Pecco Bagnaia tras Austria: "Cuando crees menos en ti mismo..."

El pentacampeón del mundo de motociclismo ha diseccionado el mal momento anímico del turinés tras otro fin de semana en el que se quedó muy lejos de Marc Márquez.

Sigue sin levantar cabeza Pecco Bagnaia. En el Gran Premio de Austria volvió a seguir perdiendo posiciones a medida que pasaban las vueltas, pese a que tuvo una buena arrancada. Finalmente, culminó en una octava posición mientras que Marc Márquez dominó en el Red Bull Ring.

La crisis de resultados no parece tener fin para el bicampeón del mundo que sigue alejándose cada vez más de su compañero en el Mundial de pilotos. Jorge Lorenzo, tricampeón del mundo en la categoría reina, ha reflexionado sobre el estado mental del italiano.

En declaraciones a 'DAZN', el balear ha razonado las causas de este bajón del competidor de Ducati: "Cuando pasas por momentos así de forma continuada, empiezas a creer menos en ti mismo. Y cuando crees menos en ti mismo, tienes menos confianza, actúas peor, pilotas con más dudas y más lento".

"Yo creo que Pecco está atravesando ese momento", ha opinado sobre el italiano. Sigue sin encontrarse con la Borgo Panigale de este año. Pese a otra actuación que está lejos de lo que ha mostrado en temporadas anteriores, el mallorquín está plenamente convencido de que el turinés mantiene su fortaleza mental intacta.

"Pecco es un piloto fuerte psicológicamente, no va a tirar la toalla. Seguirá insistiendo, aunque siempre pasa algo que le impide dar el salto. Con otros circuitos y con otra moto el año que viene, seguro que las cosas mejorarán", ha zanjado el ex de Honda, Ducati y Yamaha entre otros equipos.