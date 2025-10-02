El divertido vídeo de los Sainz en un coche de rallyes: "¡Papá, cuidado!"

Sainz padre y Sainz hijo pilotaron el coche de rallyes... pero no lo pasaron nada bien cuando tenían que ir de copilotos.

No les gusta ir de copiloto

Carlos Sainz padre e hijo se han montado en un coche de rallyes. Y no lo pasan nada bien cuando van de copilotos.

"Papá, dios, cuidado. Es acojonante eh papá", dice el piloto de Williams de Fórmula 1, que está claro que no está acostumbrado a ir de copiloto.

Sainz padre primero le pide prudencia a Carlos y luego gas.

Y Carlos tiene claro que va a tope: "Voy desatado". Un divertido vídeo de los Sainz en un coche de rallyes.