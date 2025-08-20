Martín elige a Valentino Rossi por delante de Márquez: "Como figura y como icono..."

El piloto de Aprilia cree que aunque Marc esté "en su mejor versión", siempre pondrá a Valentino por delante: "Es el más grande de todos los tiempos".

Es uno de los grandes debates de MotoGP: ¿Marc Márquez o Valentino Rossi?Jorge Martín, el actual campeón de MotoGP con Pramac, se moja. Y se queda con el italiano. Para él es "el más grande de todos los tiempos" a pesar de que Marc está mostrando "su mejor versión con la Ducati".

En una entrevista en 'AS', Jorge analiza cómo Marc está arrasando en este mundial: "Está en su mejor versión. Lo tiene muy controlado. Estamos seguramente, junto con Rossi, ante el mejor piloto de la historia y en su mejor momento, con una moto que le va perfecta".

"Es muy difícil, pero ahí está nuestro reto, junto con Aprilia, el dar lo mejor de mí y lo mejor de Aprilia para ver si eso me da para acercarme y pelear contra un Marc Márquez así. Eso es lo que está en mi mente y a por lo que voy a ir", dice el piloto madrileño, que se fue al suelo en Austria afortunadamente sin consecuencias.

Y preguntado sobre la batalla entre Rossi y Márquez, se queda con el italiano: "Creo que Rossi es el más grande de todos los tiempos a nivel general, como figura y como icono es el más grande. Y a nivel de pilotaje, a día de hoy, no ha habido ningún piloto como Marc Márquez a nivel de pilotaje y talento".

"Tener el reto de poder medirme con alguien así ya me demuestra a mí lo que puedo llegar a ser, así que eso es lo que tengo en la mente y a por lo que voy", completa el piloto de Aprilia.

De momento está lejos de la batalla. Tiene que seguir cogiendo sensaciones para encontrar los límites de la Aprilia. Marco Bezzecchi, su compañero de equipo, sí los ha encontrado y en Austria volvió a repetir podio. Es cuarto en el mundial de pilotos. La primera moto no Ducati.