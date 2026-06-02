La mayor remontada de la historia: lo que necesita hacer Márquez para ganar el Mundial

El piloto español se encuentra a 102 puntos del liderato y para repetir título, tendría que hacer la mayor remontada de la historia de MotoGP.

Marc Márquezno está teniendo la temporada que esperaba. El piloto español ha tenido un inicio de temporada lastrado por las lesiones después de la caída en el GP de Francia, que le dejó fuera de combate para el GP de Catalunya.

El piloto de Cervera pasó por quirófano para su doble operación de pie y hombro. Márquez volvió en el pasado GP de Italia en Mugello, en un fin de semana en el que Marc lo hizo de forma sobresaliente.

Sin embargo, el vigente campeón solo pudo terminar séptimo. Todo esto, sumado al paso hacia delante que ha dado Aprilia, ha dejado al piloto de Ducati en la octava posición en el campeonato y a 102 puntos de Marco Bezzecchi, líder del Mundial.

Esta distancia significa que después de siete grandes premios disputados y a falta de quince citas para que termine el campeonato, Marc Márquez necesitaría hacer la mayor remontada de la historia de la categoría, desde que se la conoce como MotoGP.

Aunque todavía quedan muchos puntos en juego, y puede pasar de todo. La realidad es que Márquez todavía tiene que recuperar sensaciones después de la lesión. Pero nadie duda de que si el '93' vuelve a estar al 100% puede pelear con las Aprilia.

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