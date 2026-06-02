Un grupo de 200 docentes en huelga acampan de forma indefinida en la plaza de la Virgen en Valencia

Los detalles Según indican los docentes, la idea es que la acampada se prolongue de forma indefinida como manera de presionar a la Conselleria para que tenga "una voluntad real" de negociar las reivindicaciones.

Un grupo de profesores ha acampado en la plaza de la Virgen en Valencia, en la cuarta semana de protestas por la educación pública, según informa El Levante. Durante las asambleas, los docentes decidieron intensificar sus acciones para presionar en las negociaciones y lograr avances. Una de las organizadoras expresó que la paciencia con la Conselleria se está agotando y es necesario tomar medidas más drásticas. Los docentes de la Comunitat Valenciana están en huelga indefinida desde el 11 de mayo. Un incidente en la última manifestación, donde una profesora jubilada fue agredida por una agente policial, ha generado una gran indignación.

Un grupo de decenas de profesores han acampado esta noche en la plaza de la Virgen en Valencia, según informa El Levante en la cuarta semana de protestas de la educación pública.

Según indica el medio, en una de las asambleas que se ha ido convocando durante estas semanas para debatir sobre los siguientes pasos a seguir, se buscó hacer "un movimiento más contundente" para elevar la presión sobre la negociación y conseguir avances lo más pronto posible. El medio recoge el testimonio de una de las organizadores, quien dice que "la Conselleria está acabando con nuestra paciencia, tenemos que ir un paso más allá".

La ocupación de la plaza, según ha manifestado a EFE una docente acampada, Datxu Peris, comenzó sobre las 21 horas y se han ido reuniendo "entre 200 ó 300" personas, después de varias protestas que los profesores han llevado a cabo durante la jornada del lunes, una de ellas en la entrega de unos premios a la que ha asistido el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Docentes que asistieron este domingo a las puertas de la Conselleria, donde se había convocado una reunión de la Mesa de negociación que acabó sin ningún acuerdo y con los representantes de tres sindicatos (STEPV, CCOO PV y UGT-PV) en un encierro que concluyó pasada la medianoche, decidieron dar "un paso adelante" y llevar a cabo la acampada.

La iniciativa se tomó después de la reacción "de poca voluntad negociadora" de la Conselleria y de los episodios de violencia policial, y la idea es que la acampada se prolongue de forma indefinida como manera de presionar a la Conselleria para que tenga "una voluntad real" de negociar las reivindicaciones.

Consideran que la consellera, Carmen Ortí, "se está burlando" de la educación pública y "no le importan" las familias ni el alumnado, y "se niega a negociar y atender las reivindicaciones que son para mejorar la educación pública", ha explicado.

En un comunicado, el colectivo de docentes indica que el hecho de haber cerrado las puertas del edificio de la Conselleria durante las últimas jornadas de la negociación ha sido un ejemplo del "hermetismo y autoritarismo" en el que está instalada la administración ante los docentes y sus representantes.

"Hemos tomado la decisión de dar un paso adelante, diversificando las formas de protesta, con la intención de poner en común nuestras reivindicaciones con el conjunto de la sociedad", anuncian. Hacen un llamamiento al profesorado, al alumnado y a la comunidad educativa para sumar esfuerzos y "continuar generando ilusiones alrededor de esta acción y de la huelga educativa".

Los docentes de la Comunitat Valenciana llevan en huelga indefinida desde hace tres semanas, desde el 11 de mayo. Y en la manifestación de este domingo el empujón con violencia de una agente policial a una profesora jubilada de 68 años, que ha acabado con una fractura nasal y varios puntos en la barbilla, ha generado una indignación total entre los docentes. Indignación porque esa mujer solo pedía una educación mejor, ejerciendo su derecho a la manifestación.

Educación ha convocado para este martes dos nuevas reuniones telemáticas con los sindicatos, a las 9:00 horas sobre las ratios y a las 13:00 horas sobre el valenciano, mientras que a las 11:00h habrá una manifestación en València (desde la plaza de San Agustín hasta la Conselleria de Educación) y una acción en Castellón (en el IES Crèmor) y a las 12:00h manifestación en Alicante (desde el IES Jorge Juan).

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