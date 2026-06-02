Ducati lanza el peor pronóstico sobre Marc Márquez

Davide Tardozzi, team manager de Ducati, ha explicado que "hacen falta algunas carreras para que esté al cien por cien".

Tras el Gran Premio de Italia en el que reapareció Marc Márquez con un quinto puesto en la sprint y un quinto el domingo después de dos carreras ausente, Davide Tardozzi habló sobre cómo se encuentra el vigente campeón.

En declaraciones a 'As', el team manager de Ducati no escondió que el de Cervera sigue lejos de su mejor nivel.

"Cansado. Claramente, en este momento Marc debe recuperarse todavía y hacen falta algunas carreras para que esté al cien por cien", explicó.

Es por ello que pide no meterle pisa a Marc: "Está contento, está contento, porque ha entendido que el problema se ha resuelto y sólo hace falta tiempo para volver a su forma física".

Eso sí, elogió su rendimiento sobre todo el domingo, donde llegó a pelear de tú a tú con Pedro Acosta por el cuarto puesto.

"Ha estado muy valiente y muy luchador en la primera mitad de carrera. Ha estado muy peleón con Pedro (Acosta) y creo que debemos estar contentos con la carrera que ha hecho, sabiendo que podrá dar más de sí cuando esté en forma", zanjó.