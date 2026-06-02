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Movimiento para echar a Sánchez

Feijóo desinfla la idea de visitar a Puigdemont para una moción: "No vengo a pedir favores. Devolveré la decencia a nuestro país con ayuda o sin ella"

El contexto Este martes, el secretario general de Junts le ha retado al líder del PP a ir a Waterloo a negociar con Puigdemont una moción de censura para echar a Sánchez del Gobierno. Pero Feijóo desinfla la idea de visitar al expresident.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la 41 Reunió Cercle d'Economia en Barcelona
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tiene intención de visitar a Carles Puigdemont a pesar del reto que le ha lanzado este martes el secretario general de Junts, Jordi Turull, de ir a Waterloo (Bélgica) a negociar e impulsar una moción de censura.

"No vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos", ha asegurado este martes Feijóo en su intervención en la segunda jornada de la reunión anual del Cercle d'Economia, en Barcelona, donde ha insistido que "devolveré la decencia a mi país con ayuda o sin ella".

A pesar de decir que no pretende "remover conciencias" ni buscar "atajos" para llegar a la Moncloa, Feijóo ha asegurado que hará "todo lo posible" para echar a Sánchez del Gobierno. Eso sí, en su intervención Feijóo no ha mencionado la idea de visitar a Puigdemont ni de presentar una moción.

En cambio, sí que ha hablado de una mayoría que exigen elecciones y ha criticado que "no hay respeto por la mayoría parlamentaria". "Hay 184 diputados que exigen elecciones inmediatas. Este colapso solo sale devolviendo voz a la gente", ha dicho Feijóo el día después de ofrecer una moción de censura instrumental a Junts y PNV para forzar un adelanto electoral.

Este lunes, Feijóo aseguró que hay un "pequeño movimiento" entre los socios de Sánchez para pedir elecciones anticipadas. "Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo", dijo el líder del PP. "Solo el PSOE puede convocar elecciones y no lo va a hacer. Los grupos tenemos la responsabilidad. Decencia y elecciones inmediatas. Si quieren, habrá decencia y elecciones. Hay que hacer esa pregunta a cuatro diputados", añadió.

Tras esto, Junts le ha retado a ir a Waterloo para negociarlo directamente con Puigdemont. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Turull ha dicho que lo que tiene que hacer Feijóo es explicar si el tema de la moción de censura "va en serio o no va en serio, qué pretensiones tiene, qué quiere decir instrumental exactamente y en qué periodo". "Nosotros sobre la mesa solo pondremos aquello que buenamente creemos que es bueno para los ciudadanos de Cataluña", ha agregado.

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