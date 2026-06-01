Las palabras de Marc Márquez que nunca quisimos oír

El eneacampeón del mundo reconoce que su mejor versión "puede que ya haya pasado".

Tras perderse los Grandes Premios de Francia y Catalunya después de sufrir una dura caída en la sprint de Le Mans, Marc Márquez reapareció este fin de semana en Mugello.

Ganar era cuando menos utópico, pero según él su quinto puesto en la carrera al sprint y el séptimo en la larga fue "de 10".

Finalizado el fin de semana, el vigente campeón de MotoGP aseguró que sus problemas no vienen de la operación en el pie derecho, la lesión que sufrió en Francia, sino el dichoso hombro en el que volvió a lesionarse en Indonesia 2025 y del que se operó de nuevo hace poco más de dos semanas.

"La fractura del pie comparada con la del hombro no es nada. Si solo hubiera sido el pie, ya podría haber corrido en Montmeló. Es cierto que mi pie no está al 100%, pero no es una limitación sobre la moto", señaló en declaraciones que publica 'Motosan'.

De hecho, dejó unas declaraciones preocupantes tratándose de una bestia competitiva como Marc: "Me falta potencia, me falta poder. Mi mejor versión puede que ya haya pasado. Pero quiero seguir. Mi objetivo es alargar mi carrera".

"Sé que no puedo forzar más de la cuenta, pero tampoco quiero rendirme", añadió el de Cervera, que apunta a seguir en Ducati al menos un año más con posibilidad de que sean dos.