Marc Márquez se pone nota en su regreso al mundial de MotoGP: "Un 10"

El piloto de Ducati, a pesar de estar tocado físicamente, fue séptimo y estuvo en muchas batallas durante la carrera de Mugello.

Marc Márquez volvió de su doble operación en el pie y en el hombro y ya fue capaz de competir a las primeras de cambio. En el Gran Premio de Italia, en Mugello, fue séptimo en la carrera larga del domingo. Y no se escondió después. Puso una nota de 10 a todo el fin de semana con Ducati.

"Al fin de semana le pongo un 10. Evidentemente que no me gusta terminar tan lejos del ganador. Pero es imposible ganar sin hacer antes un podio", dijo después de la carrera el actual campeón del mundo de MotoGP.

Quiere ir de menos a más para recuperar sus mejores sensaciones sobre la moto: "Aún noto que estoy lejos de dónde quiero estar, pero hay que entender si puedo llegar a ese nivel. Si estoy aquí es para tratar de alargar mi trayectoria en el campeonato".

Se notaba en su rostro su felicidad. No esperaba volver y competir desde el primer día: "Honestamente, estoy muy contento por cómo fue el fin de semana, y superamos las expectativas".

"Tenía dudas de si venir o no, porque en este circuito cuesta mucho pilotar condicionado. Pero decidí venir y hemos pasado con nota el fin de semana. He mostrado destellos de velocidad, aunque fuera en pequeños momentos, pero decidí salir y a darlo todo y ya luego que sea lo que fuera, como así pasó", cierra el piloto de Ducati.

Esta semana, en Hungría, una nueva oportunidad para que Marc siga buscando su mejor nivel sobre la Ducati.

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