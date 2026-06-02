Alcaraz y Sinner deben esperar para comer en la mesa de Nadal, Federer y Djokovic: Tsonga pide calma con Carlos y Jannik

El exnúmero 5 del mundo pide prudencia a la hora de hablar del español y el italiano como los "mejores": "Tal vez tengas que esperar 20 Grand Slams antes de poder comparar".

Durante una entrevista con 'Tennis365', el mítico Jo-Wilfried Tsonga ha analizado el dominio actual de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el circuito.

Ambos se han repartido los últimos nueve Grand Slams, aunque tras Roland Garros la película será distinta. Eso sí, nadie duda de que ambos seguirán monopolizando los grandes torneos.

Sin embargo, sí hay quien afirma que ya se encuentran a un nivel cercano a Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, que se repartieron 66 'majors'.

Ante ello, el exnúmero 5 del mundo pone en valor lo logrado por el 'Big Three': "No es raro que tengamos uno o dos jugadores que dominen, pero tal vez tengas que esperar 20 Grand Slams antes de poder comparar a esos jugadores".

De hecho, aún no da por muerto a 'Nole': "Lo que sí podemos decir es que Novak sigue ahí y sigue incomodando a muchos. La última vez que Sinner jugó contra Novak en un Grand Slam, perdió. Eso dice mucho".

"Tenemos la suerte de contar con personas como Alcaraz y Sinner como grandes embajadores de nuestro deporte, pero no digamos que ya son los mejores", explicado.

Por último, Tsonga ha incidido en el plano físico como la clave para que ambos puedan tener una carrera longeva.

"Nos gusta el deporte porque puede pasar cualquier cosa y nunca se sabe cuándo surgirá un problema, como hemos visto con Carlos, y tal vez eso pueda frenarnos", ha zanjado.