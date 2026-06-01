Pedro Acosta alucina con un Marc Márquez tocado: "No se rinde, da igual cómo esté"

Los pilotos de KTM y de Ducati protagonizaron una lucha preciosa en el Gran Premio de Italia, con Pedro terminando por delante.

Marc Márquez ha vuelto y a pesar de estar mermado físicamente, en Mugello volvió a estar entre los mejores: quinto en la sprint y séptimo en la carrera del domingo. Y ambos días dejó luchas espectaculares.

Una de ellas con Pedro Acosta, que alucinó con lo que fue capaz de hacer Marc todo el fin de semana: "Siempre ayuda poder estar detrás de Marc y ver cómo un campeón puede gestionar una carrera de diferentes maneras. El tío no se rinde. Da igual si está tocado físicamente o no. No se rinde".

"Al menos he hecho algún adelantamiento que ha sido chulo. Ha habido adelantamientos bastante bonitos y una buena batalla", decía un Acosta que acabó sexto por delante de Marc este domingo.

Y Acosta vigila muy de cerca lo que hace el que puede ser su compañero la temporada que viene en Ducati: "Me fijé en sus líneas, en cómo pilotaba. Ir detrás de Marc siempre interesa".

En 2027, con las motos rojas, Acosta y Márquez podrían luchar de tú a tú y volver a dejar batallas como la de este fin de semana en Mugello.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido