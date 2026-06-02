Incendio forestal en el parque de El Valle de Murcia: desalojan viviendas y la región pide al Estado tres hidroaviones

Incendio forestal en el parque de El Valle de Murcia: desalojan viviendas y la región pide tres hidroaviones

Los detalles El Ayuntamiento de Murcia ha comenzado a desalojar viviendas cercanas, según ha explicado la alcaldesa, Rebeca Pérez, en redes sociales. El fuego ha provocado la activación del Plan Infomur en fase de emergencia, en situación dos.

El Gobierno de Murcia ha pedido al central medios de apoyo para tratar de controlar un incendio forestal declarado sobre las 15.10 horas de este martes en el parque regional de El Valle-Carrascoy. Se ha producido en la pedanía capitalina de Garres y Lages, según ha informado el 112, que ha recibido más de 200 llamadas que alertaban sobre una lengua de fuego en la falda de la montaña, según ha informado EFE.

El fuego ha provocado la activación del Plan Infomur en fase de emergencia, en situación dos. Asimismo, se ha solicitado colaboración del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y tres hidroaviones, ha informado el presidente de la región, Fernando López Miras.

Además, el Ayuntamiento de Murcia ha comenzado a desalojar viviendas cercanas, según ha explicado la alcaldesa, Rebeca Pérez, en redes sociales. Según ha podido constatar laSexta, las llamas han entrado ya en las calles del pueblo.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Plan Infomur y dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y de Emergencias, un helicóptero de vigilancia y control (ACOVI), una brigada forestal de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF) junto a agentes medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática. Además, en la zona también se encuentra cinco equipos de Protección Civil y ocho vehículos de bomberos de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, Guardia Civil y Policía Local.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha confirmado que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha enviado una aeronave de coordinación, dos aviones Alfa, un hidroavión y un helicóptero que ya se encuentran de camino, según ha informado Europa Press.

Agentes de la Guardia Civil y Policía Local están colaborando también en el control de accesos. Es una zona de pinar y monte bajo arbustivo con romero, tomillo y especies de ese porte presentes en ese tipo de ecosistema de clima mediterráneo.

Este incendio se produce cuando la Vega del Segura está en aviso naranja por altas temperaturas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

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