Sorprendente autocrítica de Márquez en Mugello: "Hay potencial para ganar el Mundial, pero..."

El piloto español habla sobre sus sensaciones tras la sprint en Mugello después de volver de su lesión: "Me sentía más cómodo..."

Marc Márquez sufrió una caída muy dura en el GP de Francia. El piloto español se fracturó el quinto metatarsiano el pie derecho y tuvo que pasar por quirófano. Una lesión que le dejó fuera de combate para el domingo en Le Mans, y le hizo perderse todo el GP de Catalunya.

Ahora, el campeonato de MotoGP ha llegado a Italia. Un gran premio, que el piloto de Cervera tenía marcado en rojo para volver a subirse a la Ducati, y Marc lo aprovechó clasificando cuarto y terminando quinto en la sprint de Mugello.

Un resultado muy positivo para el piloto de Ducati después de atravesar esa lesión con doble operación del pie y del brazo derecho: "Muy buen sabor de boca, sobre todo porque el pie no me está limitando casi nada. Lo más importante es la sensación día a día de este brazo derecho".

"Hoy estaba más cansado, pero la posición en la moto era mejor. Me sentía más cómodo incluso a una vuelta. La moto tiene potencial para luchar por un mundial. Yo no estoy sacando el máximo potencial de la moto ahora mismo". dijo Márquez, según recoge 'Motosan'.

Sin embargo, Marc sigue sin estar al 100% y es consciente de que no se puede ir al suelo: "Ahora mismo no estoy disfrutando. Es trabajo puro y duro. Sé que tengo que juntar todo para poder volver a disfrutar en el futuro. Es un momento para no caer. No puedo caerme".

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