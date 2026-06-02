Marco Rubio anuncia el reinicio de las conversaciones con Irán y asegura que Teherán está dispuesto a hablar de aspectos nucleares antes vetados

Entre líneas El secretario de Estado de EEUU señala avances, pero advierte que "eso no garantiza que se logre un acuerdo aceptable".

Marco Rubio ha confirmado que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán siguen a pesar de las tensiones por los ataques de Israel a Líbano. Aunque Teherán había anunciado su paralización, Donald Trump logró un acuerdo para una tregua parcial entre Hizbulá e Israel. Rubio informó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado que Irán está dispuesto a negociar aspectos de su programa nuclear, pero advirtió que no garantiza un acuerdo final. Además, defendió las operaciones militares estadounidenses en Irán. En Washington, Israel y Líbano han retomado sus negociaciones de paz, con delegaciones encabezadas por sus embajadores en Estados Unidos. A pesar de la tregua, Israel ha continuado sus ataques en el sur de Líbano. Según el Ministerio de Salud de Líbano, la ofensiva israelí ha dejado 3.468 muertos y 10.577 heridos desde el 2 de marzo.

Marco Rubio ha confirmado este martes que las conversaciones entre EEUU e Irán continúan, pese a las tensiones de los últimos días a causa de los ataques de Israel a Líbano. Teherán anunció el lunes la paralización de las mismas, pero Donald Trump logró un acuerdo entre Hizbulá e Israel para una tregua parcial. Ahora, según el secretario de Estado, las negociaciones siguen y se están dando ciertos avances.

Concretamente, Rubio ha anunciado en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que Irán ha accedido a negociar aspectos de su programa nuclear "que hace apenas un mes, o incluso un año, se negaba a mencionar". No obstante, ha advertido que "eso no garantiza que finalmente se logre un acuerdo aceptable".

Durante su intervención, Rubio ha defendido las operaciones militares estadounidenses en Irán, calificándolas como "altamente exitosas", y ha reiterado que "hoy en día, no existe una armada iraní".

"La operación 'Furia Épica', que a algunos no les gustó y a otros sí, fue muy exitosa en el logro de sus objetivos militares, que consistían en reducir drásticamente la base industrial de defensa de Irán. (Su armada) yace en el fondo del océano", ha asegurado.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha subrayado que la condición número uno en las negociaciones es la apertura del estrecho de Ormuz y que Irán "debe anunciar con toda claridad que el estrecho ya está abierto".

También ha incidido en que "debe comprometerse a negociar específicamente la disposición del uranio enriquecido". Solo entonces EEUU se planteará el levantamiento de sanciones al país, ya que el levantamiento de las sanciones está "vinculado a la causa por la cual fueron impuestas", que en el caso de Teherán es el enriquecimiento de uranio.

"Irán está sancionado porque ha enriquecido uranio a altos niveles. Irán está sancionado debido a sus actividades nucleares. Si aceptan renunciar a esas actividades, habrá un alivio de sanciones asociado a su compromiso y al cumplimiento de ese compromiso", ha insistido.

Negociaciones entre Israel y Líbano

Mientras Rubio informa sobre los avances diplomáticos para poner fin a la guerra, en Washington se ha dado otra cita clave para la estabilidad en Oriente Medio. Israel y Líbano han retomado sus negociaciones de paz, pese a que las FDI han continuado este martes sus ataques contra ciudades del sur de Líbano.

Delegaciones encabezadas por los embajadores de Israel y de Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, respectivamente, han sido recibidas por el consejero del Departamento de Estado estadounidense, Michael Needham, y el jefe de gabinete, Dan Holler, para dos días de reuniones.

Se trata de la cuarta ronda de negociaciones entre ambos países en la capital estadounidense desde la celebrada el pasado 14 de abril, que supuso entonces el contacto de más alto nivel desde 1993 entre estos dos vecinos que carecen de relaciones diplomáticas.

Con el alto el fuego alcanzado el lunes por mediación de Trump para garantizar la continuidad del diálogo con Irán, Benjamín Netanyahu se comprometió a no llevar a cabo su ofensiva en Beirut siempre y cuando Hizbulá, que no participa en las negociaciones de paz, parase sus hostilidades.

Sin embargo, el primer ministro israelí avisó de que sus objetivos siguen siendo los mismos y que continuaría sus ataques contra "objetivos terroristas" del país. Según 'Reuters', este martes varias ciudades del sur de Líbano han sido alcanzadas por ataques aéreos y de artillería israelíes. Además, las FDI han ordenado evacuaciones a los residentes de Nabatiyeh.

El Ministerio de Salud de Líbano cifra en 3.468 los muertos desde el inicio de la ofensiva israelí el 2 de marzo y en 10.577 los heridos.

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