"Acho, Bad Bunny es otra cosa": el 'conejo malo' lleva el ritmo latino a Madrid y llena la Casita de caras conocidas

El contextoAna de Armas, Ester Expósito y Kylian Mbappé, María León y muchos otros nombres destacados de la cultura y el deporte en España han visitado la Casita en el primer día de la residencia de 10 días de Bad Bunny en Madrid.

Bad Bunny regresó a Madrid con un esperado concierto tras años de ausencia, inaugurando su residencia en el Riyadh Air Metropolitano con la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'. Durante casi tres horas, el puertorriqueño repasó sus mayores éxitos y presentó su nuevo álbum, acompañado de su icónica 'Casita', un segundo escenario que recrea una vivienda puertorriqueña. La noche contó con la presencia de celebridades como Ana de Armas, Ester Expósito y Kylian Mbappé. Myke Towers se unió como invitado sorpresa para interpretar 'Adivino'. El evento culminó entre fuegos artificiales y ovaciones, prometiendo más sorpresas en los próximos conciertos.

"¿Quién recuerda la última vez que yo estuve aquí? Ha pasado tanto tiempo que ya ni me acordaba de que había tanta gente en Madrid". Con esa mezcla de sorpresa y complicidad arrancó el espectáculo. Ante decenas de miles de personas, Benito Antonio Martínez Ocasio -Bad Bunny para los amigos- regresó a la capital española tras varios años de ausencia con un concierto de casi tres horas en el que repasó algunos de los mayores éxitos de su carrera y presentó las canciones de su último álbum.

El artista puertorriqueño inauguró este sábado en el Riyadh Air Metropolitano su esperadísima residencia madrileña, compuesta por diez fechas dentro de la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'. Y aunque el tour le lleve por medio mundo, hay algo que nunca se queda en tierra: Puerto Rico. Su cultura, sus costumbres y su identidad vuelan con él en cada parada. "¿Quién se quiere venir conmigo a PR?", preguntó a un estadio entregado desde el primer minuto.

La 'Casita', con Ester Expósito y Mbappé

Como ya es tradición en esta gira, Bad Bunny aterrizó en Madrid acompañado de su ya icónica 'Casita', una recreación de una vivienda tradicional puertorriqueña que funciona como segundo escenario y que, además, se ha convertido en uno de los rincones más codiciados de cada concierto por la que pasó nuestro queridísimo Marc Giró en Barcelona.

Y es que la primera noche madrileña reunió a una auténtica colección de caras conocidas. Entre los invitados que disfrutaron del espectáculo desde este espacio privilegiado destacaron las actrices Ana de Armas, Ester Expósito -que no ha 'perreado sola', sino acompañada por su pareja, Kylian Mbappé- y María León; la empresaria italiana Chiara Ferragni; la actriz Clara Galle y el cantante Mvrk. Tampoco faltó representación futbolística, con la presencia de Isi Palazón y Sergio Camello, del Rayo Vallecano, así como Álvaro Carreras, del Real Madrid.

La conexión con el público

"Hoy es la noche en la que regresé a Madrid. Gracias por estar aquí, gracias por esperarme tanto tiempo, por seguir escuchando mi música y creyendo en mí", confesó el artista en uno de los momentos más emotivos de la noche. "Y más especial aún, gracias por traerme de vuelta siendo quien soy, con mi música, mi esencia y mi cultura".

Uno de los instantes de mayor conexión con el público llegó cuando invitó a cuatro asistentes a compartir escenario para corear junto a él el ya popular "Acho, PR es otra cosa". A partir de ahí, el concierto se transformó en una celebración sin frenos. Desde la azotea de la 'Casita' sonaron temas como 'VOY A LLeVARTE PA PR', 'Me porto bonito', 'No me conoce' y 'Bichiyal', mientras el estadio respondía cantando cada palabra como si se tratara de un examen con la respuesta aprendida.

La sorpresa de Myke Towers

La noche también guardaba una sorpresa. Siguiendo otra de las tradiciones de esta gira, Bad Bunny recibió sobre el escenario a su compatriota Myke Towers para interpretar juntos 'Adivino', la colaboración elegida como "tema exclusivo" de esta primera cita madrileña.

A lo largo de las casi tres horas de espectáculo, el puertorriqueño alternó los momentos de fiesta desenfrenada con continuos mensajes de agradecimiento a sus seguidores españoles. Ellos respondieron como mejor saben: cantando absolutamente todo. Desde los clásicos hasta los temas más recientes, el Metropolitano se convirtió por momentos en un gigantesco karaoke al aire libre.

La velada concluyó entre fuegos artificiales, ovaciones y una sensación compartida de celebración colectiva. Pero si algo quedó claro al apagarse las luces es que esto no ha hecho más que empezar. Con nueve conciertos todavía por delante, la conversación ya no gira en torno a lo que ocurrió en esta primera noche, sino a lo que está por venir: ¿qué invitados sorpresa aparecerán en las próximas fechas? ¿Qué celebridades pasarán por la famosa 'Casita'? Madrid, de momento, ya ha comenzado a hacer sus apuestas.

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