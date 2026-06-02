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Los fans italianos le pitaron

El jefe de Ducati recuerda su férrea defensa a Marc Márquez: "Me enfadé..."

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, defendió a su piloto ante los aficionados italianos que le pitaban la temporada pasada: "¡Es rojo! ¡Es rojo!".

Davide Tardozzi y Marc MárquezDavide Tardozzi y Marc MárquezGetty

En el Gran Premio de Italia de la temporada pasada se vivió un momento incómodo entre los fans italianos y Marc Márquez. En el podio, mientras celebraba la victoria, algunos fans le pitaron. Y entonces el jefe de Ducati, Davide Tardozzi, no pudo contener su enfado. "¡Cállense, por Dios! ¡Es rojo!", gritaba.

Ahora, un año después ha recordado aquella situación. Lo ha hecho en 'DAZN', donde también ha elogiado el papel de Marc en el equipo no sólo como piloto.

"En el último año me enfadé porque hay personas que aún siguen pensando como hace diez años, Marc ha cambiado, es distinto, nos está aportando satisfacciones y aún nos aportará mucho", dice Tardozzi.

"Marc se ha integrado perfectamente dentro de Ducati, como ya he dicho es un gran campeón, pero aún lo apreciamos más si cabe como persona. Ha demostrado que es un grandísimo ser humano", dice el jefe de la escudería italiana, que ahora vive un momento muy distinto al del año pasado con un Marc lesionado.

En Ducati están encantados con Márquez tanto dentro de la pista como fuera. Su intención es renovar su contrato, que termina a finales de la presente temporada. Y aunque todavía no se ha hecho oficial, todo apunta a que el acuerdo está cerrado.

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