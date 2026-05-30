Brutal batalla campal entre ultras del PSG y del Arsenal en Budapest antes de la final de la Champions League

Los detalles Los radicales, que según parece habían quedado para pegarse en la capital de Hungría, se golpearon y se lanzaron todo tipo de objetos. Ni el mayor dispositivo de seguridad en la historia de la ciudad ha podido evitarlo.

Budapest se prepara para la final de la Champions League entre el PSG y el Arsenal, un evento que ha atraído a miles de aficionados a la ciudad. Sin embargo, la celebración se ha visto empañada por enfrentamientos entre ultras parisinos e ingleses, que protagonizaron una gran pelea en las calles de la capital húngara. A pesar del despliegue policial, con miles de agentes en servicio, la violencia dejó varios arrestos y caos en la ciudad. Con el Puskás Aréna lleno y más de 100.000 aficionados en Budapest, la tensión también se extiende a París, donde 30.000 policías están listos para prevenir disturbios similares.

Budapest está preparada para la gran fiesta del fútbol europeo. Para la final de la Champions League. Para un partido, un crucial partido, que enfrentará a PSG y a Arsenal por la corona de Europa. Sí, esa es la fiesta del fútbol europeo, una que, sin embargo, han empañado los mismos de siempre. Los ultras, los radicales, que protagonizaron una gran pelea en las calles de la capital húngara en la noche de antes del envite.

Porque el mayor despliegue jamás antes visto en la ciudad, con miles y miles de policías de servicio tanto antes como durante y después del partido, no ha podido evitar una gran trifulca entre unos ultras que, según parece, habían quedado para pegarse.

Entre los radicales parisinos e ingleses, que acabó con muchos aficionados huyendo, con golpes, con bengalas... y con varias identificaciones y arrestos tanto a ciudadanos franceses como ingleses que participaron en ese como en otros enfrentamientos y actos vandálicos en la ciudad.

Y es que Budapest se ha llenado de galos y británicos. Porque a pesar de que el Puskás Aréna tiene capacidad para 60.000 personas y que cada equipos recibió 17.000 entradas, la prensa local calcula que han llegado más de 100.000 aficionados que ya están en las calles húngaras.

Además de en Budapest, en París están preparados con un dispositivo que cuenta con 30.000 policías para evitar que se repita lo del año pasado, cuando los galos ganaron la Champions League por paliza al Inter de Milán y los disturbios se produjeron por toda la capital de Francia.

El encuentro de la final de la Champions League enfrenta en Budapest al PSG y al Arsenal. A Luis Enrique contra Arteta. A dos equipos que han bordado un torneo en el que solo puede quedar uno. En el que la corona, en el que el cetro de Europa, irá o a París o a Londres en la que sería la primera 'Orejona' del club londinense.

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