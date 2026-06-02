El momento que pudo cambiarlo todo: Jódar ganaba el primer set 5-3 pero sus errores le condenaron

El tenista español cae en cuartos de final, aunque el madrileño tuvo su oportunidad en el primer set cuando ganaba 5-3.

Rafa Jódar sigue haciendo historia en 2026. El tenista español ha conseguido jugar unos cuartos de final de Roland Garros ante un todopoderoso Zverev, aunque al final ha sido el alemán quien se ha llevado el partido en tres sets.

A pesar de la derrota, Jódar se meterá en el top-25 del ranking ATP tras este Roland Garros. Una temporada que está siendo inolvidable para el tenista madrileño después de llegar a cuartos de final en el Mutua Madrid Open y en el el Masters 1000 de Roma.

Aunque Jódar tuvo una oportunidad contra Zverev. Después de un primer gran set del español, el tenista de 19 años se puso 5-2 arriba siendo muy valiente y mostrando una gran confianza en su juego.

Poco después, Zverev consiguió poner el 5-3 con su saque. Un momento en el que Jódar tenía todo a su favor para llevarse el primer set. Sin embargo, una serie de errores no forzados hicieron que el alemán consiguiera poner el 5-4 y posteriormente, igualar el partido a cinco juegos.

Una oportunidad de oro que Jódar desaprovechó, aunque eso no quita que la gira de tierra del español haya sido notable. La próxima parada de Rafa será la gira de hierba, dónde intentará conseguir otro gran resultado y seguir avanzando en el ranking.