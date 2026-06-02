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"Tenemos que esperar..."

¿Se retirará Fernando Alonso este año? Atención a lo que apunta De la Rosa

El embajador de Aston Martin ha explicado que "la Fórmula 1 no depende de un piloto ni de dos".

Pedro de la Rosa y Fernando AlonsoPedro de la Rosa y Fernando AlonsoGetty

Pedro de la Rosa ha estado este martes en la presentación del GP de Barcelona-Catalunya y, entre otros aspectos, ha hablado sobre Fernando Alonso.

En concreto, al embajador de Aston Martin le han preguntado por cuándo llegará la retirada del asturiano, cuyo contrato con la escudería de Silverstone vence al término de la presente temporada.

En primer lugar, el expiloto ha alabado el hambre de su compatriota: "Decimos mucho que es un piloto especial, pero lo que le hace tan especial es el hecho de que con coches poco competitivos continúa con la misma energía y fuerza que cuando ganaba carreras".

Sobre cuándo llegará ese momento, De la Rosa no se atreve a afirmar que seguirá en 2026: "Por tanto, tenemos que esperar. Ojalá no se retire, porque carreras hay muchas, Fernando Alonso es sólo uno".

Eso sí, el embajador ha deslizado un punto importante en las negociaciones: "Pero al final la Fórmula 1 no depende de un piloto ni de dos".

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