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Violencia machista

Detienen a un hombre acusado de matar a su pareja en Callosa de Segura, Alicante

Los detalles El crimen ha ocurrido en el domicilio en el que se supone que convivían el asesino y la víctima, ambos españoles de 48 años y sin antecedentes por violencia de género entre ellos.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.Agencia EFE
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Un hombre ha sido detenido por presuntamente haber matado a pareja, una mujer, en el municipio alicantino de Callosa de Segura. El crimen ha ocurrido alrededor del mediodía y en estos momentos se hallan en el lugar agentes de la Guardia Civil para la investigación.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado, a través de la red social X (antigua Twitter), de que está recabando datos "del asesinato por presunta violencia de género" de esta víctima de Alicante.

El crimen ha ocurrido en el domicilio en el que se supone que convivían el asesino y la víctima, ambos españoles de 48 años y sin antecedentes por violencia de género entre ellos. La víctima y el detenido no tienen hijos en común ni convivían con menores de edad en su vivienda.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 23 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.364 desde 2003.

De momento, no han trascendido más detalles de las circunstancias en las que han ocurrido estos hechos, que se tendrán que investigar.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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