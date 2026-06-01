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"Es un estímulo..."

Aprilia sigue sin fiarse de Márquez: "Es el piloto más fuerte..."

Massimo Rivola, jefe de la escudería italiana, no duda en mostrar su satisfacción con el dominio de sus pilotos con respecto a Marc, la gran amenaza por el título.

Marco Bezzecchi y Marc MárquezMarco Bezzecchi y Marc MárquezGetty

Marc Márquez salió del Gran Premio de Italia con buenas sensaciones. A pesar de cruzar la línea de meta en séptimo lugar, el de Cervera se puso un '10' durante el primer fin de semana en el que volvía después de su doble intervención en el pie y en el hombro.

Marc cuajó una gran clasificación marcando el cuarto mejor tiempo. Eso le sirvió para terminar quinto en la 'sprint' y pelear por el cuarto lugar durante la carrera del domingo, aunque en las últimas vueltas se vio superado.

Más allá del rendimiento de Marc, lo que ha quedado claro una vez más es la superioridad que muestran las Aprilia. Marco Bezzecchi y Jorge Martín volvieron a ocupar el primer y segundo lugar de la parrilla evidenciando aún más si cabe su dominio en la clasificación general.

Massimo Rivola, jefe de la escudería italiana, se mostró orgulloso de sus pilotos y analizó estás últimas semanas de Marc, al que sigue considerando como el más fuerte: "Márquez representa un estímulo para todos. Medirse e intentar batir a quien considero el piloto más fuerte en activo es algo que da valor a los resultados obtenidos".

"En cuanto al accidente del año pasado con Bezzecchi, simplemente Marco iba muy fuerte y calculó mal la distancia. Son episodios que pueden ocurrir en las carreras", concluye Rivola en declaraciones que recoge 'Motosan'.

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