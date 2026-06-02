España alcanza un nuevo máximo histórico de 22,3 millones de trabajadores tras sumar casi 232.000 afiliados en mayo

Los detalles La cifra de mujeres afiliadas a la Seguridad Social se acerca a los 10,6 millones, el 47,5% del total, cifras inéditas hasta ahora. Mientras, los trabajadores extranjeros superan el 15% del conjunto de afiliados, con un aumento de 288.717 cotizantes en el último año.

El mercado laboral en España alcanza un nuevo récord con más de 22,3 millones de afiliados a la Seguridad Social en mayo, tras un incremento mensual de 231.975 personas. Este crecimiento es el segundo más alto registrado en mayo, y en términos anuales, el aumento es de 553.431 afiliados, un 2,54% más. La ministra Elma Saiz atribuye estos resultados a las reformas laborales, destacando el aumento del empleo femenino, que crece más rápido que el masculino. Las mujeres representan el 47,5% del total de ocupados, mientras que el desempleo disminuye en 36.323 personas en mayo, situándose en 2.320.721 desempleados. El paro baja en todos los sectores, con una reducción significativa en el desempleo femenino y masculino. En conjunto, los trabajadores extranjeros representan el 15% del total de afiliados.

El mercado laboral en España toca un nuevo techo: el número de afiliados a la Seguridad Social ha superado por primera vez los 22,3 millones (22.337.806), tras sumar 231.975 afiliados de media en mayo en su serie original. Es el segundo mayor aumento intermensual en este mes desde que se registran estos datos. En términos interanuales, el incremento es de 553.431 afiliados, una tasa del 2,54%, la más elevada en más de dos años.

"En primer lugar, debemos agradecer estos datos a los trabajadores y a las empresas; pero también son producto de políticas bien dirigidas, como la reforma laboral. Desde su puesta en marcha, en España hay 2,3 millones de ocupados más y la temporalidad ha caído al 11,8%, frente al 31,1% que suponía en mayo de 2018", explica la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. "Contamos con niveles récord de jóvenes y de mujeres afiliadas; también de hombres, de trabajadores autónomos y de trabajadores extranjeros. Esto se traduce en que España sigue a la cabeza en creación de empleo entre las principales economías de nuestro entorno. Desde mayo de 2018, hay cerca de 3,4 millones de afiliados más", continúa.

Destaca el dinamismo del empleo entre las mujeres, que sigue con un crecimiento mayor que el de los hombres. En mayo se han registrado 10.599.305 ocupadas. En concreto, hay 271.290 afiliadas más que hace un año y son más de 1,8 millones más que en 2018. La mejora del empleo femenino desde 2018 es del 20,8%, mientras que la de los hombres es de un 15,7%. Las afiliadas mujeres representan el 47,5% del total de ocupados, un punto porcentual más que en 2018. Su presencia en el mercado laboral crece a un ritmo interanual del 2,6%.

Al mismo tiempo, el empleo en los hombres también experimenta un máximo, con 11.738.501 afiliados, después de sumar 282.141 en el último año y 1.595.887 desde 2018.

Por su parte, el número de trabajadores extranjeros en la serie original se sitúa en 3.359.548, que son 288.717 más que hace un año. En conjunto, representan el 15% del total.

El paro baja en 36.323 personas en mayo y el total se reduce hasta 2.320.721

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de mayo, se ha reducido en 36.323 (-1,54%) personas en relación con el mes anterior. El total de paro registrado se ha situado en 2.320.721 personas. Respecto al mes de mayo de 2025, el paro ha descendido en 134.162 personas (-5,47%).

El paro desciende en todos los sectores económicos con respecto al mes de abril. En Servicios en 29.829 personas (-1,74%), en Industria en 2.665 personas (-1,46%), en Construcción en 2.304 personas (-1,42%) y en Agricultura en 1.628 (-2,26%).

El colectivo Sin Empleo Anterior no registra un movimiento significativo con apenas 98 personas registradas más (0,04%). El desempleo femenino disminuye en 20.316 personas (-1,43%) en relación al mes de abril y se sitúa en un total de 1.404.110 mujeres. El desempleo masculino desciende en 16.007 personas (-1,72%) y el total se sitúa en 916.611 hombres en paro. Si lo comparamos con mayo de 2025, el paro masculino baja en 51.851 (-5,35%) y el femenino cae más, en 82.311 mujeres (-5,54%).

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