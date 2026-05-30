La visita de León XIV, cada vez más cerca: las tiendas contratan personal mientras se avisa sobre el transporte

Los detalles En la capital han avisado de que los camiones van a variar sus rutas y algunos restaurantes están variando sus cartas. Advierten de que, esos días, mejor ir en Metro.

La visita del papa León XVI a España está cada vez más cerca, generando gran expectativa entre los feligreses y las tiendas. En Madrid, se ultiman los preparativos para recibir al Sumo Pontífice, lo que implica cambios en las rutas de los camiones y adaptaciones en los menús de los restaurantes. Las autoridades de transporte recomiendan el uso del transporte público, como el Metro, para facilitar la movilidad. En Barcelona, los comerciantes ya tienen listo el merchandising para la llegada del papa. La visita promete dinamizar la actividad económica en ambas ciudades.

Cada vez queda menos. Cada vez está más cerca la visita del papa León XVI a España. La llegada del Santo Padre a Madrid. A Barcelona. A las Islas Canarias. En la capital, todo está en marcha para recibir al Sumo Pontífice en una semana que tiene a los feligreses esperando con ganas.

Y a las tiendas también, porque no son pocos los que van o pueden hacer su agosto con la visita papal a España. Más personal, más actividad. Con un pack preparado para esos días en los que León XIV estará en la capital.

Los negocios están avisados, pues con todo lo que conlleva la visita del papa las rutas de los camiones van a cambiar. En los restaurantes lo saben y, por ello, hay algunas cartas que van a cambiar.

Ante eso, se asume que la cosa va a estar complicada en el tema de los desplazamientos. Por eso piden que, siempre que se pueda, tirar de lo público. Tirar del Metro, de un suburbano que está preparado para la visita del papa.

En la Ciudad Condal, mientras, los barceloneses están preparados como también lo están las tiendas con un merchandising listo para la visita del Sumo Pontífice.

Sin embargo, hay quien no las tiene todas consigo: "Para los creyentes será un hito, pero es un poco pesadito".

En Canarias, la Policía de La Laguna ya ha preparado el dispositivo de seguridad, con algunas calles que se van a tener que cortar ante la visita de León XIV.

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