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"Queda muchísimo por delante..."

¿Tiene aún opciones Marc Márquez de ganar el Mundial de MotoGP? Ojo al análisis de Fonsi Nieto

El experto de MotoGP en 'Jugones' se niega a eliminar al vigente campeón de las quinielas: "Sigo contando con Marc".

Fonsi NietoFonsi NietoJugones

Tras el Gran Premio de Italia, donde terminó quinto en la sprint y séptimo en la carrera, Marc Márquez se encuentra a 102 puntos del líder del Mundial, Marco Bezzecchi.

De levantar su décima corona ejecutaría la mayor remontada de la historia de la categoría reina, y a pesar de que sea un reto mayúsculo, hay quienes aún confían en el ilerdense.

Uno de ellos es Fonsi Nieto: "Sigo contando con Marc. Quedan muchísimas carreras, muchísimos puntos...".

"El campeón del mundo llegará a 400 puntos más o menos y ahora tienen ciento y poco", ha explicado el experto de MotoGP en 'Jugones'.

Para Fonsi, Marc nos ha demostrado de sobra que puede dar la 'campanada': "Queda muchísimo por delante, puede pasar de todo. Nos ha sorprendido a todos. Viniendo de la lesión del hombro y del pie, hace poco que se ha operado... y ha estado muy peleón".

"Es verdad que Aprilia está por encima de Ducati, pero Marc estando bien va a ser capaz de estar con ellos", ha zanjado.

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