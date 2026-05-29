El periodista de 'Canarias 7' que desvela el informe que apunta al padre de la hija de Anabel Pantoja como responsable de "lesiones violentas" sobre la bebé

"Lo que hay es una prórroga de seis meses hasta cumplir el plazo máximo de instrucción para que las partes, en base a este informe concluyente y bastante rotundo forense que establece que la causa es un mecanismo violento, pues establezcan sus propias conclusiones", ha explicado Francisco José Fajardo.

Los forenses han concluido que la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez sufrió lesiones violentas y todo apunta a un fuerte zarandeo del padre, según ha publicado el medio 'Canarias 7'. Según este medio, la magistrada instructora del caso de supuesto maltrato infantil contra la niña tiene sobre la mesa el informe forense definitivo que concreta el origen violento de las lesiones y la magnitud del daño causado en la bebé Alma.

Lo hechos se remontan a enero del pasado años, cuando la menor estuvo ingresada durante 17 días en el hospital Materno Infantil de Gran Canaria. La investigación comenzó con la remisión del centro médico al juzgado de guardia de un parte de lesiones sobre el estado de la bebé de entonces menos de dos meses, siguiendo el protocolo ante un posible maltrato infantil, fechado a 17 de enero. Un informe cuyo contenido fue ratificado por los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.

Ante la cascada de medios que se hacían eco de estas informaciones avanzadas por 'Canarias7', el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitió entonces un comunicado confirmando la apertura de esas diligencias y los motivos a las que responden. "La investigación tiene como fin aclarar las causas y el mecanismo de producción de lesiones apreciadas en la bebé, en aras de proteger a esta y considerando únicamente su interés superior", explicó.

El padre admitió en su día que le había dado una especie de cachetes a la niña porque veía que se sentía mal y le costaba respirar, sin embargo, en la nueva información los forenses apuntan que el zarandeo fue tan violento que le causó un derrame cerebral, según el mismo medio. El periodista de 'Canarias 7' que ha contado la noticia, Francisco José Fajardo, ha señalado en Más Vale Tarde que "es un hecho objetivo que las lesiones sufridas fueran esas".

El periodista ha remarcado que el Instituto de Medicina Legal ha tardado un año en confirmar estas lesiones "por una cuestión clínica". "Los forenses tienen que esperar un año desde la fecha de la presunta comisión de esa lesión hasta ver el desenlace que pueden tener". En estos casos, ha insistido, tiene que pasar "un año" para que los forenses establezcan "un dictamen y un diagnóstico concreto sobre el alcance de las lesiones, cuándo se produjeron y de qué forma intentar acreditar que se produjeron esas lesiones".

Sobre las posibles secuelas, ha explicado que en los síndromes del bebé zarandeado "suelen darse a partir incluso de los dos o tres años". "Por lo tanto, ahora mismo, a día de hoy, no podría establecerse una causa concreta o una consecuencia concreta de lo que es esta lesión. "En este caso, el dictamen forense se ha incorporado a la causa y se ha dado traslado a las partes para que lo evalúen", ha agregado.

Fajardo ha señalado, sobre la evaluación psicológica que los peritos realizaron a Anabel Pantoja y David Rodríguez, que los forenses realizaron una "evaluación integral forense" porque "estamos hablando de víctimas menores de edad que, sin ir más lejos, por ejemplo, no pueden prestar declaración".

"Por lo tanto, lo que hace es un dictamen también psicológico al entorno principal de la persona perjudicada. En este caso sería la madre, el padre, los abuelos, para intentar establecer nexos de unión entre los hechos que han sido investigados y también el perfil psicológico de los investigados, en este caso de los padres, y otras personas que podrían también estar relacionadas con estas lesiones", ha continuado el periodista.

Ante la pregunta de si Anabel Pantoja podría enfrentar problemas judiciales tras determinarse que fue su pareja quien habría zarandeado al bebé, el periodista ha distinguido dos cuestiones. En primer lugar, ha recalcado que "una cosa es el dictamen forense que establece lo que son las causas, consecuencias y demás de lo que son las lesiones y lo que se produce a través de ellas".

"Y otra cosa es la valoración jurídica", ha agregado. "Eso lo tiene que establecer ya lo que es la Fiscalía, la magistrada instructora, que en este caso es la que dirige la investigación, y eso ya sería otro escenario totalmente diferente. Lo que hay es una prórroga de seis meses hasta cumplir el plazo máximo de instrucción para que las partes, en base a este informe concluyente y bastante rotundo forense que establece que la causa es un mecanismo violento, pues establezcan sus propias conclusiones y sus propias directrices a la hora de ver si formula acusación la Fiscalía, si no formula acusación y la defensa también intentar desmontar y acreditar que quizás la causa fue otra y no ese episodio concreto en el centro comercial de Mogán ese día 9 de enero", ha concluido.

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