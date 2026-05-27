La "trama para desestabilizar" causas judiciales contra el PSOE de Santos Cerdán y Leire Díez: pagaron 188.000 euros, pero prometieron muchos más

Los detalles La Audiencia Nacional cree que el PSOE pagó a Díez por sus maniobras contra jueces, fiscales y policías. El juez Pedraz sospecha que el partido socialista montó una "trama para desestabilizar" procesos judiciales contra el partido y que su principal objetivo fue proteger al presidente del Gobierno.

La Guardia Civil ha registrado la sede del PSOE en Ferraz, solicitando documentos en una investigación que vincula al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con una presunta trama para desestabilizar procesos judiciales que afectan al partido y al Gobierno. El juez Santiago Pedraz sospecha que el PSOE pagó a Leire Díez por maniobras contra jueces, fiscales y policías, y atribuye delitos como organización criminal y tráfico de influencias. Cerdán habría puesto al partido a disposición de esta estructura criminal, utilizando sus recursos para proteger al presidente del Gobierno. Esta trama se originó en el proceso judicial contra el exministro José Luis Ábalos.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado este miércoles en la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde han estado durante más de 12 horas, para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en el marco de la investigación en la que sitúa al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán al frente de una presunta trama para "desestabilizar" causas judiciales que afectan a este partido y al Gobierno, que este exdirigente socialista habría impulsado junto a la exmilitante de esta formación Leire Díez.

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este miércoles sus dos caras. La primera, la imagen de esa sede del PSOE nada más llegar los agentes de la UCO, que supone un golpe durísimo para los socialistas. Y la segunda, los éxitos internacionales, la reunión que Sánchez ha mantenido con el papa León XIV en el Vaticano como previa a su visita a España. Apenas unos minutos separan los dos momentos. Fuera, imágenes positivas, muchas loas y contactos al máximo nivel. Dentro de España, la Guardia Civil en la sede de su partido.

La Audiencia Nacional cree que el PSOE pagó a Leire Díez por sus maniobras contra jueces, fiscales y policías. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sospecha que el partido socialista montó una "trama para desestabilizar" procesos judiciales contra el partido y que su principal objetivo fue proteger al presidente del Gobierno. Los delitos que les atribuyen son organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

El auto apunta a Santos Cerdán como el jefe, "jerarquía superior". A Leire Díez como la "coordinadora y ejecutora". Y a Ana María Fuentes —que es la gerente del partido— al menos como "cómplice" necesaria de toda la operativa porque era la que firmaba los gastos. Unos 188.000 euros, pero prometieron muchos más: unos 300.000 a un fiscal y otros 50.000 a una empresaria para que retirara su acusación de haber llevado miles de euros en una bolsa de deporte a la sede del partido.

A la empresaria Carmen Pano habrían intentado sobornarla con 50.000 euros para que cambiara de versión tras declarar en sede policial que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE. Así lo cree el juez Pedraz, que en su auto recoge una conversación entre Leire Díez y el abogado Ismael Oliver en el que afirma: "Esta se vende, debemos saber comprar".

E investiga más sobornos, uno de ellos al fiscal José Grinda. Según el auto, querrían información comprometida sobre el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón y que archivase causas judiciales que dependían de él. Para eso, le habrían ofrecido un puesto en el extranjero y 300.000 euros.

Sobre esto, Miguel Ángel Campos, periodista de tribunales de la 'Cadena SER', ha afirmado en Más Vale Tarde que, desde el entorno del fiscal, le "han asegurado que esos 300.000 no es que no le fueran pagados, es que jamás le ofrecieron el pago" de esa cantidad. Mientras, en las anotaciones de la presunta fontanera, decían que era para ayudarle con su problema con una menor.

Además, a otro fiscal, a Stampa, también le habrían ofrecido un puesto a cambio de información y hasta habrían mantenido una reunión con él. Con esa obsesión por la limpieza se habrían reunido también con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba. "Intentar desmontar a la Guardia Civil [...] pasarle cuanta información tuviera del fiscal Grinda así como de mandos de la UCO", detalla el auto.

La UCO a la que presuntamente habrían presionado igualmente impulsando la apertura de expedientes por revelación de información reservada. Para tratar de recabar esa información han acudido la mañana de este miércoles a la Dirección General de la Guardia Civil.

Cerdán habría puesto al PSOE "a disposición de la estructura criminal".

En el auto destaca el párrafo clave en el que juez Pedraz describe "el rol superior ostentado por Santos Cerdán" como secretario de Organización del PSOE. Habría puesto a disposición de "la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos,...) de algunos de sus miembros". Traducción: el número dos del PSOE puso todo el partido a disposición de la trama.

¿Y dónde comenzó toda esta operación según el juez Pedraz? Con el proceso judicial del caso contra el exministro José Luis Ábalos y con la apertura de diligencias de investigación contra Begoña Gómez. Ahí fue cuando Sánchez publicó su famosa "carta a la ciudadanía" en la que anunciaba a los españoles que se tomaba cinco días para decidir si merecía la pena seguir al frente del Gobierno. Y ahí sitúa el juez el comienzo real de toda esta trama.

Un día después de esa carta, el 25 de abril, Leire Díez envió un mensaje al expresidente de la SEPI Vicente Fernández en el que le decía que se dirigía "de urgencia a Madrid". "Me ha mandado Santos [Cerdán] ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", añade en ese mensaje.

El auto habla de acciones coordinadas por Leire Díez con el "objetivo de obstaculizar de manera sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del Gobierno y del PSOE, al frente de los cuales se sitúa el que en en ese momento era su secretario de organización Santos Cerdán".

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