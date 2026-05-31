Es la hora de la PAU: empieza la semana clave para el futuro de miles de alumnos con los exámenes de selectividad

Los detalles Los estudiantes de Madrid y de Guadalajara comienzan este lunes 1 de junio mientras que el resto lo hará desde el martes. Cataluña y el resto de Castilla-La Mancha, la próxima semana.

Esta semana es crucial para miles de estudiantes en España, quienes se enfrentarán a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), un examen que podría determinar su futuro académico y profesional. Más de 42.000 estudiantes madrileños, junto con los de Guadalajara, serán los primeros en examinarse, con un aumento del 5,6% respecto al año anterior. A nivel nacional, cerca de 300.000 estudiantes participarán en estas pruebas, influenciadas por un repunte de nacimientos en 2008. Cada examen tendrá un único modelo por materia con una duración de 90 minutos. Las faltas de ortografía no serán penalizadas en matemáticas, pero sí en Lengua y Literatura. Además, se implementarán sistemas de seguridad avanzados para detectar trampas. La PAU comenzará el 1 de junio, con exámenes programados hasta el 4 de junio.

Llega una semana clave para miles de estudiantes de España. Para miles de alumnos que se enfrentarán al momento decisivo. A lo que puede marcar y marcará su futuro académico y a saber si también profesional. Porque llega la PAU, porque llega la Prueba de Acceso a la Universidad. Porque toca ponerse frente al papel durante unas jornadas en la que todo lo decidirá lo que haya en una hoja en blanco.

Donde se pondrá a prueba lo sucedido durante toda una vida estudiantil. Durante Primaria, Secundaria y Bachillerato. Durante los ciclos formativos que hayan hecho en caso de llegar a los exámenes por dicha vía.

Son más de 42.000 los estudiantes madrileños, los primeros junto con los de Guadalajara que harán las pruebas en Alcalá, que se examinarán en la PAU. Es un 5,6% más que el pasado año, en unos exámenes que el resto empezará el dos de junio salvo en Castilla-La Mancha y en Cataluña que empezarán la próxima semana.

Van a ser cerca de 300.000 estudiantes los que se examinen, en un número superior al del pasado año ante el repunte de nacimientos que hubo en 2008.

Luego, cada comunidad tendrá sus particularidades, con adelantes para evitar las horas centrales de calor como en La Rioja o servicios mínimos del 100% en la Comunitat Valenciana para los exámenes y su corrección.

Además, las pruebas coinciden con la visita del papa León XIV en Madrid, Barcelona y Canarias, ante lo que podría haber problemas para los estudiantes a la hora de moverse por las ciudades en cuestión.

Un solo modelo y 90 minutos

Cada examen de la PAU tendrá un solo modelo para cada materia en los 90 minutos que dura la prueba. Además, en esta ocasión, las faltas de ortografía en asignaturas como matemáticas no van a penalizar. En Lengua y Literatura, y en la de las lenguas cooficiales y extranjeras, la penalización será de un máximo de dos puntos; en el resto, de uno.

Los temarios, en ese sentido, siguen siendo diferentes para cada comunidad autónoma.

Este año, además, los sistemas de seguridad para detectar posibles trampas en los exámenes van a aumentar con el uso de dispositivos de radiofrecuencia.

Así pues, todo listo para que dé comienzo la PAU. Para que, a las 09 30 del 1 de junio, los estudiantes de Madrid y de Guadalajara se enfrente al primer examen de Lengua Castellana y Literatura II para Ciencias y Tecnología.

Luego, a las 12:00, Lengua Castellana y Literatura II para Artes, General, Humanidades y Ciencias Sociales para cerrar la jornada con Filosofía a las 16:00.

El martes, a las 09:30, Lengua Extranjera II para Artes, General, Humanidades y Ciencias Sociales; a las 12:00, para Ciencia y Tecnología. A las 16:00, Historia de España.

El miércoles toca madrugar algo más cuando a las 09:00 toque el examen de Ciencias Generales, Matemáticas II, Análisis Musical II y Griego II. Tres horas después, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Literatura Dramática e Historia de la Música y de la Danza. A las 16:00, Biología, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico II, Latín y Artes Escénicas II.

El jueves será el último día de exámenes. A las 09:30, Física, Fundamentos Artísticos, Geografía y Movimientos Culturales Artísticos. A las 12:00, Historia del Arte, Química, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II y Segunda Lengua Extranjera II. A las 16:00, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II, y Coro y Técnica Vocal.

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