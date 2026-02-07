Ahora

¿Fichaje por Yamaha?

El gesto de Aprilia que genera dudas en el futuro de Jorge Martín: "Nuestra prioridad..."

Massimo Rivola, jefe de la escudería, ha comentado los planes de cara al futuro del equipo italiano con sus dos pilotos. Mientras que Marco sería la pieza clave del proyecto, la continuidad del piloto madrileño sigue estando algo en duda.

Jorge MartínJorge MartínAgencia EFE

La categoría reina del motociclismo afronta sus últimas semanas de pretemporada antes del inicio del curso 2026. Justo tras los test de Sepang, una oleada de rumores golpea la competición con los posibles fichajes durante el mercado de pilotos. En mitad del caos, Massimo Rivola ha expresado los planes de Aprilia, que dejan en el aire más que nunca el futuro deJorge Martín.

El CEO del equipo italiano no ha hecho más que avivar los rumores que relacionaban al español con Yamaha. En unas curiosas declaraciones, Rivola confirmaba que los planes en Noale giraron en torno a la renovación de Marco Bezzecchi: "Marco fue nuestra prioridad número uno y creo que se lo merece".

Con Martín sin embargo, fue mucho más precavido: "Es temprano para decirlo". Todo esto en medio del ruido que se está generando con la moto libre que Fabio Quartararo dejaría en Yamaha para 2027 y los vínculos que la asocian con el madrileño. Aunque afirma, "Aprilia nunca duerme" y tendrían una solución para cualquier escenario: "Hay plan B, plan C y plan D".

Tras un 2025 complicado, marcado por las lesiones y la falta de sintonía con la moto, Jorge Martín, aún en proceso de recuperación, no ha podido estar presente en las pruebas de Malasia. A día de hoy es piloto de Aprilia, y junto a Bezzecchi, pelearán en 2026 contra varios duros rivales: "Honda, KTM y Ducati darán un paso adelante".

Estas son las sensaciones de Massimo Rivola, que ha dejado claro cuales son las prioridades del equipo, como recoge 'Motosan'. Dejan entrever que el camino de Jorge Martín podría estar lejos de Aprilia. El futuro del campeón de 2024 podría decidirse en las próximas semanas.

