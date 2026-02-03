"El ejemplo es Marc": Jorge Martín revela cómo influyó la figura de Marc Márquez en su recuperación

El piloto madrileño ha confesado verse reflejado en el eneacampeón del mundo como ejemplo de superación tras las múltiples lesiones que ha sufrido en los últimos años.

Jorge Martín está viviendo un calvario con las lesiones. Después de perderse gran parte de la temporada pasada de MotoGP a causa de una múltiple fractura en las costillas, el madrileño ha tenido que pasar de nuevo por los quirófanos.

Junto a Fermín Aldeguer y ahora Fabio Quartararo, quien se ha roto un dedo, Martín es baja en los test de Sepang. Pese a no poder correr, el piloto de Aprilia ha estado presente en las pruebas durante el primer día, mientras continúa con su recuperación.

Además de hablar sobre su recuperación y la relación con Aprilia, el español ha revelado en qué otro piloto de la parrilla se ha fijado, en cuanto a volver a pista tras las lesiones. "Obviamente el ejemplo de Marc; al final no me quiero comparar con nadie, pero el ejemplo de Marc", confiesa Jorge, revelando la figura de Marc Márquez sobre el ejemplo de superación.

"De estar dos, tres años sufriendo y al final sacarlo adelante, y al final yo decía: bueno, yo llevo solo un año. Espero no tener que seguir luchando de esta forma, pero sé que hacerlo se hace, porque al final yo he nacido para hacer esto, para ir en moto, y es lo que haré", añade el campeón de MotoGP en 2024.

Por último, Martín ha asegurado cuál es su objetivo. "El objetivo es llegar al test de Tailandia. Estos son los plazos que me han dado. El lunes tengo la última revisión médica; si todo va bien, empezaré a hacer algo de moto y, para llegar al test de Tailandia, ya poder hacer una vuelta con la nueva Aprilia", concluye Jorge.