Fonsi Nieto y el posible fichaje de Pedro Acosta por Ducati: "Meterse ahí en la boca del lobo..."

El colaborador de 'Jugones' analiza el mercado de MotoGP: "Hasta que no se haga el movimiento de Marc Márquez, no se va a oficializar ninguno".

El mercado de pilotos de MotoGP está que arde. En los últimos días se han escuchado muchísimos rumores. Y Fonsi Nieto, en 'Jugones', tiene muy claro que la clave va a ser en primer lugar la renovación de Marc Márquez por Ducati.

"Va a ser una reacción en cadena y va a ser prácticamente en horas. Todos le quieren. Si se queda en Ducati y Pedro Acosta va allí veremos un campeonato muy bonito. Meterse ahí en la boca del lobo... no todos son capaces de hacerlo", dice el de Pramac.

Sobre Alex Márquez, que suena para KTM, Fonsi está convencido de que se merece una moto oficial: "Todos los pilotos quieren estar en equipos oficiales. Alex ha demostrado que se merece todo".

También analiza los rumores que se escuchan sobre Jorge Martín y su posible llegada a Yamaha: "Supongo que es una decisión también difícil. Deseo que Jorge vuelva a estar arriba, se lo merece".