Ahora

Análisis del mercado

Fonsi Nieto y el posible fichaje de Pedro Acosta por Ducati: "Meterse ahí en la boca del lobo..."

El colaborador de 'Jugones' analiza el mercado de MotoGP: "Hasta que no se haga el movimiento de Marc Márquez, no se va a oficializar ninguno".

Fonsi

El mercado de pilotos de MotoGP está que arde. En los últimos días se han escuchado muchísimos rumores. Y Fonsi Nieto, en 'Jugones', tiene muy claro que la clave va a ser en primer lugar la renovación de Marc Márquez por Ducati.

"Va a ser una reacción en cadena y va a ser prácticamente en horas. Todos le quieren. Si se queda en Ducati y Pedro Acosta va allí veremos un campeonato muy bonito. Meterse ahí en la boca del lobo... no todos son capaces de hacerlo", dice el de Pramac.

Sobre Alex Márquez, que suena para KTM, Fonsi está convencido de que se merece una moto oficial: "Todos los pilotos quieren estar en equipos oficiales. Alex ha demostrado que se merece todo".

También analiza los rumores que se escuchan sobre Jorge Martín y su posible llegada a Yamaha: "Supongo que es una decisión también difícil. Deseo que Jorge vuelva a estar arriba, se lo merece".

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | Clases suspendidas, más de 3.500 desalojados y carreteras y líneas ferroviarias afectadas por el temporal
  2. El llanto desgarrador de Yoselyn, separada de su madre por el ICE de Trump: "Mi mamá estaba apurada, salió a por trabajo para comprar comida"
  3. Azcón (PP) da un giro y carga contra Vox a cinco días de las elecciones en Aragón: "Es el mismo populismo que era Podemos"
  4. Junts y Podemos amenazan con unirse a PP y Vox para tumbar el escudo social, que incluye la moratoria antidesahucios
  5. Los sindicatos ferroviarios mantienen la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero tras la reunión con Puente
  6. Elisa Mouliaá retira su acusación particular en el procedimiento contra Errejón: "Nadie debería cargar sola con algo así"