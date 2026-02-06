El positivo discurso de Maverick Viñales sobre la nueva KTM: "En comparación con la anterior..."

El piloto de KTM cree que pueden dar un salto importante en este próximo mundial de MotoGP: "Esta moto es otro mundo".

Maverick Viñales, con Jorge Lorenzo como nuevo preparador, quiere convertirse en la sorpresa del mundial de MotoGP de 2026. Y el primer paso está dado: la nueva KTM parece que es un paso adelante. Y en eso ha coincidido también Pedro Acosta, piloto del equipo oficial.

Esto dice Viñales en palabras que recoge 'AS': "Esta KTM es otro mundo en comparación con la versión de 2025".

"Se ha hecho un gran trabajo durante el verano pasado y también durante el invierno, ya que es una moto totalmente diferente y se pilota de otra manera. Yo no es necesario ir de lado, además es más precisa. Por ahora la considero una moto más rápida", expresa el piloto español.

Está muy contento con el desarrollo de la nueva moto: "Hemos encontrado una base que me da la sensación que me gusta, especialmente para los 'time attack', así que ese es un paso muy importante".

Pero esto no ha hecho más que empezar: "El objetivo ahora es comprender mejor la moto".

Cierra con una frase que demuestran su ilusión: "Sí, buenas sensaciones".

Si KTM se convierte en la moto que pueda perseguir a Ducati, aunque Viñales ha reconocido que todavía no están cerca, el piloto puede ser una de las sorpresas de MotoGP. También un Acosta con el que parece que está naciendo una nueva rivalidad.