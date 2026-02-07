"Estamos perdidos": las dudas de Márquez sobre el mercado de pilotos en 2027 y...¿su renovación con Ducati?

El siete veces campeón de la categoría reina ha tenido un carismático momento durante la gala que la competición celebra en Malasia. Ha sido preguntado sobre las relaciones personales entre los pilotos y lo que saben ellos acerca de posibles movimientos entre equipos de cara a 2027.

El mercado de pilotos de MotoGP se encuentra en uno de los puntos más agitados de toda la pretemporada. Justo después de los test de Sepang, un terremoto de rumores contractuales sacude a toda la parrilla de cara al mundial de 2027.

Tras las segundas pruebas de 2026, la competición ha celebrado en Malasia una gala que reunía a los corredores de todos los equipos. Esto ha dado la oportunidad de preguntar a algunas de las figuras más importantes del 'paddock' sobre los posibles movimientos de pilotos entre escuderías.

Uno de los entrevistados por 'DAZN' ha sido el flamante campeón en 2025 Marc Márquez, que buscará alcanzar la decena de títulos mundiales este 2026. El de Cervera tuvo unas llamativas palabras acerca de la relación que existe entre los pilotos de MotoGP puertas atrás de la competición.

Confirmaba que entre ellos existen "los grupos de siempre", divididos por nacionalidades. Intercambiarían mensajes amistosamente a pesar de su rivalidad en pista: "El grupo de italianos, el de españoles, el de internacionales... Salimos todos riendo, así que estamos todos contentos".

Más tarde, al ser preguntado sobre si comentan entre ellos los sonados rumores de fichajes, Marc, entre risas, dejaba una insólita respuesta: "Se habla, pero yo creo que los pilotos vamos tan perdidos como vosotros (los periodistas)".

Una sorprendente a la par que carismática contestación del catalán, que dejaba entrever de esta manera que también existe confusión para los protagonistas de la competición sobre su futuro en sus respectivos equipos. Una respuesta que da pie a pensar que, de cara a 2027, muchas cosas pueden cambiar.