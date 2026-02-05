Marc Márquez pone nombre a sus rivales en 2026: "Álex, Bagnaia y Bezzecchi"

El piloto catalán ha dado a conocer sus sensaciones tras las pruebas realizadas en Sepang en la pretemporada de MotoGP. Al ser preguntado sobre sus principales competidores por el título, el de Cervera lo tuvo claro.

Marc Márquez es el hombre de moda de MotoGP. A pesar de un accidentado inicio de los test de Sepang donde sufrió una caída, el catalán ha declarado sentirse "mejor de lo esperado" para los micrófonos de 'DAZN' tras bajarse de su moto.

De cara a 2026 buscará renovar su título de campeón mundial con Ducati. Para lograrlo, tiene claro quienes serán sus principales rivales a batir: "Los mismos que el año pasado: Álex (Márquez), Pecco (Bagnaia) y Bezzecchi".

Sobre las primeras vueltas al circuito asiático, Marc, tenía claro su objetivo principal: "Ver cómo podía administrar bien físicamente estos test y lo hemos hecho... Hoy lo he dado todo y mañana a sobrevivir". De esta manera aseguraba encontrarse ya en un buen estado de forma para competir aunque aún no recuperado del todo.

"Cuando vienes de una lesión siempre vienes con ciertas dudas de cómo te vas a encontrar, qué va a pasar en la moto, cómo voy a pasar los días... (Ha ido) mejor de lo esperado, esperaba llegar peor", aclaraba el piloto de Cervera, que aún recuerda la lesión que sufrió en el Gran Premio de Japón en noviembre.

Lo que está claro es que la temporada 2026 se encuentra más cerca que nunca y Marc Márquez no piensa darse por vencido por obtener el que sería su décimo campeonato del mundo de motociclismo: "Tenemos que seguir trabajando porque los rivales mejoran y tú tienes que saber reinventarte".