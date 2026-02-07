¿Nuevo rival para Alonso? La increíble reflexión de un expiloto sobre Hamilton: "El octavo título..."

Ricardo Patrese, expiloto de Fórmula 1, no solo ve capaz de a Lewis de volver a ganar carreras, sino también de poder conquistar un nuevo título. Algo que también ansía Fernando.

Fernando Alonso afronta 2026 con el objetivo claro de convertirse en un habitual en las posiciones de arriba de la parrilla de Fórmula 1. El cambio de reglamento y el revolucionario monoplaza de Aston Martin diseñado por Adrian Newey da argumentos suficientes como para pensar que Alonso puede dar un gran salto en sus aspiraciones.

Lewis Hamilton afronta su temporada con algo más de incertidumbre. Todo después de haber firmado el peor año de su carrera en su estreno con Ferrari. Lo que se convirtió en un sueño hecho realidad en enero de 2025 terminó siendo una pesadilla de la que el británico no pudo escapar.

En la pretemporada de 2026, Hamilton espera cambiar el rumbo en Ferrari y firmar buenas actuaciones en lo que podría ser uno de sus últimos años como piloto profesional. A pesar de que no se le considere candidato al título, Ricardo Patrese, expiloto de F1, confía en que Lewis pueda recuperar su nivel y, quién sabe, si terminar optando a otro título.

"Creo que Lewis Hamilton puede hacerlo. Tiene que empezar a pensar que puede ser competitivo y ganar carreras. Luego, si hace eso, puede pensar en ese octavo título. Si vuelve a ser el que era, siempre ha demostrado ser un piloto muy rápido y si tiene la oportunidad de ganar carreras, su confianza aumentará. Si recupera esa confianza perdida el año pasado, puede pasar de todo", asegura el italiano en unas declaraciones que recoge 'GPBlog'.

Patrese reconoce que el cambio de ingeniero de Hamilton podría ser determinante en un posible cambio de rumbo: "Lewis será mejor ahora que ha cambiado de ingeniero. Había alguna fricción por lo que escuché en las conversaciones entre él y Adami durante las carreras. El ingeniero de carrera es muy importante a la hora de ayudar al piloto a tener más confianza. Si Lewis no tiene esa sensación con su ingeniero, tener a un nuevo probablemente le ayudará a mejorar y marcar la diferencia".