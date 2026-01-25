Bezzecchi rebaja las aspiraciones de Aprilia en la lucha con Márquez: "Está claro que Marc..."

El italiano, que es la gran arma de la escudería boloñesa para competir con Marc, cree que es mejor ser prudente ante el vigente campeón. Asegura que las fortalezas de Aprilia deberían buscarse con paciencia.

Está claro que el rival a batir en MotoGP es Marc Márquez. El de Cervera dominó tanto el campeonato en 2025 que su favoritismo para 2026 es incuestionable a pocas semanas de que comience la temporada. Las sensaciones son evidentes: si Marc mantiene el nivel y la conexión con la Ducati, será un oponente muy complicado de superar.

Sin embargo, desde Aprilia, escudería de Jorge Martín y Marco Bezzecchi, no han dudado durante el 'parón' en asegurar que tiene el potencial para pelear de tú a tú con Marc. La escudería boloñesa considera que su moto puede llegar a estar a la altura de la Ducati viendo, sobre todo, cómo acabó la temporada Bezzecchi en 2025.

Aún así, el piloto italiano prefiere ser mucho más prudente que su equipo. Sabedor del talento y superioridad de Marc, Marco plantea la temporada con paciencia antes de aventurarse a afirmar que podrá pelear directamente con Márquez por el Mundial: "Después de un par de carreras podremos fijarnos un objetivo claro".

"En primer lugar, no se trata sólo de Ducati, se trata en general de todos los fabricantes, todos nuestros rivales, que son pilotos y marcas. Está claro que en el último periodo ha estado Marc Márquez, que el año pasado fue muy fuerte, y por consiguiente también Ducati, que es la moto con la que ha ganado. Pero yo no me quedaría sólo en eso", asegura Bezzechi en unas declaraciones recogidas por 'As'.

El italiano insiste en que deben prestar atención a su trabajo: "Creo que debemos intentar centrarnos en nosotros mismos, es decir, en Aprilia, tratando de dar lo máximo, mejorando día a día y buscando siempre el equilibrio adecuado entre estar satisfechos y tener suficiente hambre y ganas de hacer más".

"Por lo tanto, ésta es la clave para intentar mejorar siempre. Así que no hay que hacer demasiadas comparaciones, porque no hay mucho que comparar, hay que trabajar y dar lo máximo. Ese es nuestro objetivo", concluye Marco