Abucheos, protestas e indignación política en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

Los detalles El público italiano dejó claro su rechazo, no a los atletas estadounidenses, pero sí a la presencia del vicepresidente JD Vance y su mujer, así como a la participación de Israel tras sus actos genocidas en Gaza.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 fueron inaugurados por Sergio Mattarella, presidente de Italia, en una ceremonia donde la política y el deporte se entrelazaron. El público italiano mostró su descontento hacia el vicepresidente estadounidense JD Vance, mientras que fuera del estadio las protestas se centraron en la presencia del ICE. También hubo críticas hacia la participación de Israel. La inauguración incluyó actuaciones de Andrea Bocelli y Laura Pausini, y un mensaje de paz de Charlize Theron. La ceremonia, con un homenaje a Giorgio Armani, duró más de tres horas y media, destacando la unión de las ciudades sede.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 quedaron oficialmente inaugurados este viernes por Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia con la muestra más clara de que la política no puede separarse del deporte. El público italiano dejó claro su rechazo, no a los atletas estadounidenses, pero sí a la presencia del vicepresidente JD Vance y su mujer.

Cuando la presentadora nombró a la pareja, el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán se vino abajo entre silbidos, gritos y algunos aplausos, algo a lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha querido quitar hierro: "Es sorprendente porque a la gente le gusta. En este país no le abuchean", dice.

Asimismo, fuera del estadio las protestas se han sucedido estos días por la presencia de los agentes del ICE acompañando a la delegación en suelo italiano. Ciudadanos aseguran que no quieren al ICE en Italia "porque son asesinos".

El público también mostró su indignación por la participación de Israel tras la multitud de crímenes cometidos en Gaza: "Después de lo que ha hecho, dos años de genocidio y mucho más, no debería participar en ninguna competición deportiva", expone una mujer.

Este evento en la Antigua Grecia conseguía suspender las guerras durante los juegos con la llamada tregua olímpica. Sin embargo, ni los mismos estadounidenses defienden lo que está ocurriendo en su país: "Que lleve la bandera no significa que represente todo lo que ocurre en Estados Unidos", explica un esquiador.

"Mucha gente me dice 'solo eres una atleta, céntrate en tu trabajo, no hables de política', pero la política nos afecta a todos", agrega la patinadora Amber Glenn. Es decir, los propios atletas se niegan a que sea un lugar de blanqueamiento.

La inauguración contó con la actuación de Andrea Bocelli, que interpretó 'Nessun dorma' de la ópera Turandot mientras entraron en escena Giuseppe Bergomi y Franco Baresi, exjugadores de Inter y Milan, respectivamente, para entregar la antorcha a las campeonas olímpicas de voleibol Anna Danesi, Paola Egonu y Carlotta Cambi.

La antorcha salió entonces de San Siro y, después de un mensaje de paz de la sudafricana y estadounidense Charlize Theron, inspirado en Nelson Mandela, se procedió al encendido de los dos pebeteros de estos Juegos.

La ceremonia, con interpretación de Laura Pausini, Mariah Carey y Andrea Bocelli, entre otros artistas; con homenaje incluido al fallecido Giorgio Armani, duró más de tres horas y media con el desfile incluido de las 92 delegaciones, dividido entre las ciudades en las que se celebrarán las diferentes pruebas, algo único también en la historia del deporte olímpico.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.