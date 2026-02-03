Ahora

"Se puede hablar con ellos"

Jorge Martín, sobre su posible fichaje por Yamaha: "El mercado es siempre divertido..."

El campeón del mundo de MotoGP en 2024 reconoce que su equipo está "trabajando" en su futuro después de que 'Motorsport' anunciara su acuerdo con la marca japonesa.

Jorge MartínJorge MartínAgencia EFE

La semana pasada fue todo un terremoto en el mundo de MotoGP. A pocos días de los primeros test de pretemporada en Sepang, comenzaron a salir a la luz supuestos acuerdos de distintos pilotos para 2027.

Mientras que 'As' informó que Pedro Acosta se unirá a Ducati como compañero de Marc Márquez, 'Motorsport' aseguró que Fabio Quartararo fichará por Honda y que Jorge Martín dejará Aprilia para suplirle en Yamaha.

Sobre esta posibilidad le han preguntado al de San Sebastián de los Reyes este martes en Malasia, y por el momento prefiere mantener cierta cautela.

"El mercado es siempre divertido, seguro. Como fan es muy bonito disfrutar de esos momentos, pero si estoy aquí es porque me quiero centrar en 2026 y en Aprilia", ha señalado en declaraciones que publica 'Motorsport'.

Eso sí, el campeón del mundo de MotoGP en 2024 reconoce que su equipo se encuentra "trabajando" en su futuro.

"No es el momento para hablar de mi futuro. Por supuesto, puedo decir que parte de mi equipo está trabajando en mi futuro y se puede hablar con ellos", ha añadido.

