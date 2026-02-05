Ahora

"Me pondría un..."

"No estoy ni en el podio": Marc Márquez sale satisfecho de Sepang y tira de autocrítica

El vigente campeón se ha mostrado crítico con su rendimiento durante los test y ha recalcado la necesidad de "mejorar, trabajar y seguir con esta evolución".

Marc MárquezMarc MárquezGetty

Los pilotos de MotoGP encarrilan la última recta de la pretemporada con el fin de los test de pretemporada en Sepang, y muchos de ellos ya han sacado conclusiones respecto a su rendimiento. Marc Márquez ha sido el piloto más destacado debido a su regreso a pista.

El vigente campeón registró la mejor marca durante el primer día de los test, y ha recuperado parte de su forma, pese a una leve caída este jueves que no ha causado males mayores al de Cervera.

Ante los micrófonos de 'DAZN', el piloto de Ducati ha valorado su rodaje durante estos tres días, pese a no haber terminado en el podio de los mejores pilotos en Sepang. "Me pondría, depende, un 6", ha asegurado Marc, antes de comenzar a valorar su rendimiento.

"Tenemos que mejorar aún, pero está bien. Estoy contento porque ya iba con esa intención. Sabemos que tanto Pecco (Bagnaia) como Álex (Márquez) aquí hace tres meses volaron, fueron los más rápidos y de hecho hoy han sido los más rápidos", ha añadido Márquez, señalando a algunos de sus rivales directos y la necesidad de mejorar antes del primer Gran Premio de la temporada.

Por último, el español ha tirado de autocrítica a la hora de analizar su bagaje en los test. "No estoy ni en el podio, estamos cuartos o quintos y tenemos que mejorar, trabajar y seguir con esta evolución durante la pretemporada", ha concluido Marc Márquez.

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | El temporal deja una mujer desaparecida, 1.000 incidencias y más de 3.500 desalojados en Andalucía
  2. El PP de Madrid presionó a una edil para que no denunciara al alcalde de Móstoles por acoso sexual: "El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia"
  3. Paco Salazar niega en el Senado las denuncias por acoso sexual: "A todas mis compañeras las he respetado"
  4. Acaba sin acuerdo la segunda reunión de Puente y los sindicatos para desconvocar la huelga de maquinistas
  5. Cara a cara con una patrulla de incógnito del ICE: El Objetivo capta cómo la policía antimigratoria de Trump sale a la caza en Minneapolis
  6. 'La Chata' de Sorolla estaba en Madrid: localizan en el Palacio de Liria el cuadro desaparecido en los años 70