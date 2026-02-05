"No estoy ni en el podio": Marc Márquez sale satisfecho de Sepang y tira de autocrítica

El vigente campeón se ha mostrado crítico con su rendimiento durante los test y ha recalcado la necesidad de "mejorar, trabajar y seguir con esta evolución".

Los pilotos de MotoGP encarrilan la última recta de la pretemporada con el fin de los test de pretemporada en Sepang, y muchos de ellos ya han sacado conclusiones respecto a su rendimiento. Marc Márquez ha sido el piloto más destacado debido a su regreso a pista.

El vigente campeón registró la mejor marca durante el primer día de los test, y ha recuperado parte de su forma, pese a una leve caída este jueves que no ha causado males mayores al de Cervera.

Ante los micrófonos de 'DAZN', el piloto de Ducati ha valorado su rodaje durante estos tres días, pese a no haber terminado en el podio de los mejores pilotos en Sepang. "Me pondría, depende, un 6", ha asegurado Marc, antes de comenzar a valorar su rendimiento.

"Tenemos que mejorar aún, pero está bien. Estoy contento porque ya iba con esa intención. Sabemos que tanto Pecco (Bagnaia) como Álex (Márquez) aquí hace tres meses volaron, fueron los más rápidos y de hecho hoy han sido los más rápidos", ha añadido Márquez, señalando a algunos de sus rivales directos y la necesidad de mejorar antes del primer Gran Premio de la temporada.

Por último, el español ha tirado de autocrítica a la hora de analizar su bagaje en los test. "No estoy ni en el podio, estamos cuartos o quintos y tenemos que mejorar, trabajar y seguir con esta evolución durante la pretemporada", ha concluido Marc Márquez.