El mánager de Acosta y Martín se pronuncia sobre sus posibles fichajes por Ducati y Yamaha

Albert Valera no ha querido confirmar ni negar los rumores que corren los últimos días sobre la llegada de ambos españoles a un nuevo equipo. El fichaje de Quartararo por Yamaha habría comenzado a calentar el mercado que está más emocionante que nunca.

Poco a poco se está calentando el mercado de pilotos de MotoGP durante la pretemporada de 2026. Numerosos rumores sobre los pilotos de la parrilla circulan estos días, entre ellos varios que vinculaban a Jorge Martín con Yamaha y a Pedro Acosta en Ducati. Algo que ha desmentido Albert Valera.

El mánager de ambos pilotos desviaba el foco afirmando, en el medio 'speedweek' que "actualmente siguen evaluando las mejores opciones para sus pilotos". La, aún sin confirmar, salida de Fabio Quartararo a Yamaha parece haber dinamitado el 'paddock', aunque por el momento, no se ha dado a conocer de manera oficial ningún movimiento.

El mercado es un escenario muy complejo y dinámico, cargado de actores y según el agente madrileño, lo mejor es "que prioricen el trabajo con sus equipos actuales para no distraerse". Pero la verdad es que el futuro es bastante incierto con ambos corredores españoles.

Sobre todo para Acosta, cuyo director de equipo (KTM), Pit Beirer, confirmó en los últimos días que "Pedro negociará y quizá lo pierdan". Por otro lado, la posibilidad de verle como compañero de Marc Márquez es un rumor sonado en los últimos años y que el rendimiento negativo de Pecco Bagnaia en 2025 podría posibilitar su llegada.

No hay nada claro y el inicio de temporada cada vez está más cerca. Sin duda nos espera una temporada cargada de emociones donde se esperan muchos cambios de equipo por parte de los pilotos, en vista del nuevo reglamento para 2027 y la finalización de la mayoría de contratos de la parrilla para ese año.