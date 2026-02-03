Quartararo sí está hablando con Honda... pero también con otros equipos: "No se trata de dinero..."

El piloto de Yamaha está buscando la mejor opción para 2027, cuando cambie radicalmente la normativa de MotoGP: "Sí, Honda es uno de los equipos con los que estoy hablando".

A pesar de las informaciones que apuntan a que Fabio Quartararo ya ha firmado con el equipo Honda para 2027, él mismo se ha encargado de decir que está hablando con ellos pero también con otros equipos de la parrilla de MotoGP. Tiene varios pretendientes. Y también está sobre la mesa la opción de continuar con Yamaha, con quien renovó hace pocos meses.

Así lo explica en palabras que recoge 'Motosan', donde habla de su futuro abiertamente: "Honda es uno de los equipos con los que estoy hablando. Tomaré el tiempo que necesite para tomar la decisión con vistas a 2027, pero a día de hoy no tengo nada firmado. Tengo la gente adecuada a mi alrededor".

Se siente agradecido por el hecho de que varias marcas se interesen por él: "Cuando era joven aprendí que la mayor presión que puedes tener a tu alrededor es la de no tener equipos que te quieran. Eso da miedo. Tener opciones es un placer".

Las propuestas se suceden. Y es que 'El Diablo' siempre ha sido uno de los pilotos mejor valorados de todo el paddock.

"Todo el mundo te tratará de convencer. La gente puede decir lo que quiera... no se trata de dinero, sino de volver a ganar", cierra Fabio.

Y para poder volver a ganar Honda podría ser una opción muy interesante. Muchas conversaciones les colocan en la pelea en las nuevas normas del 27. Y es que su elevadísimo presupuesto podría provocar que alcanzaran las motos que todos los pilotos querrían en apenas unos meses.