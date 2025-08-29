¿Triunfaría Alex Palou en la Fórmula 1? Ojo a la opinión de Carlos Sainz

El piloto de Williams ha sido el último en rendirse a la actuación del catalán en la categoría estadounidense y ha respondido a la pregunta que todo el mundo hace.

Carlos Sainz ha sido el último en ser cuestionado por el que está siendo el hombre de moda en el automovilismo. El dominio de Álex Palou en tierras estadounidenses ha despertado la admiración de una gran cantidad de personajes del 'paddock' de la Fórmula 1.

Tras la reacción de Max Verstappen, pasando por la de Fernando Alonso, ahora ha sido el turno del madrileño de rendirse al gran éxito de su compatriota de conseguir su cuarta Indycar, la tercera consecutiva: "Solo puedo ver lo que hace en el coche y es un trabajo increíble".

Además, ha respondido a la misma pregunta que han realizado tanto al de Red Bull como al de Aston Martin: ¿Cómo sería su adaptación al 'Gran Circo'? El piloto de Williams ha seguido la misma corriente de prudencia como la que ha tenido el neerlandés.

"La F1 es un monstruo diferente, es imposible de predecir como será su rendimiento. Pero las cosas que está haciendo son increíbles", ha zanjado el excorredor de Ferrari en declaraciones recogidas por 'Marca'.

Tres españoles en Fórmula 1

El sueño de contar con tres competidores españoles en la F1 sería una noticia excepcional para el automovilismo español. En otras ocasiones, han coincidido tres españoles en la categoría más prestigiosa. En 2010 y 2011 coincidieron en el 'paddock' Alonso, Pedro de la Rosa y Jaime Alguersuari.

Asimismo, en 2015 llegó el año de debut de dos pilotos españoles en la categoría: Sainz con Toro Rosso y Roberto Merhi con Manor, quienes coincidieron con el asturiano que estaba comenzaba su segunda etapa en McLaren.