El vídeo del baile viral de Ester Expósito y Gabriel Rufián: "Se fueron a un after que estaba en Moncloa"

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s un vídeo de Ester Expósito y Gabriel Rufián bailando bachata que "está arrasando". Según explica Tatiana Arús, "esta extraña pareja ha sido grabada en la discoteca 'El Internacional' bailando al ritmo de una banda que se llama 'La cucaracha'".

"Por lo visto, se alargaron hasta altas horas de la madrugada", explica la colaboradora, que destaca que "cuando cerró el local se trasladaron hasta un after que se encuentra en Moncloa". "Parece que se llevan muy bien", resalta Tatiana Arús, que explica que "en un inicio se pensaba que era un montaje", pero la propia actriz ha compartido imágenes en ese local.

"A mí este croosover me interesa mucho", confiesa Alfonso Arús en este vídeo, donde destaca que "hay una pareja magnífica": "Ríete tú de Bárbara Rey". "A ver si un día vemos a Feijóo con Ana Mena", bromea el presentador en el plató, donde Angie Cárdenas contesta: "Feijóo no sabría ni por donde empezar".

