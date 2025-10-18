El PSOE asegura que Sánchez contestará en el Senado a "todo lo que sepa" y que "desmontará los bulos del PP frase a frase"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en rueda de prensa tras las reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE

El contexto El portavoz Alfonso Gil ha dado por hecho que el líder socialista responderá con la información que tenga sobre "todos los extremos por los que se le pregunten".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Senado el 30 de octubre por el caso Koldo. El portavoz del PSOE, Alfonso Gil, afirmó que Sánchez responderá a todas las preguntas y desmentirá los "bulos" del PP. Gil asegura que el PSOE afronta la comparecencia con tranquilidad y espera que el PP pida disculpas por las calumnias vertidas. Critica que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunciara la citación de Sánchez, considerándolo una muestra de "desesperación". Además, cuestiona la elección de la fecha, un día después del funeral por las víctimas de la DANA, como un intento de ocultar responsabilidades.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá sobre el polémico caso Koldo el próximo 30 de octubre en el Senado. En un contexto de lo más tenso en la política española, el portavoz del PSOE, Alfonso Gil, aseguraba que el jefe del Ejecutivo contestará "todo lo que sepa" durante su comparecencia y desmontará los "bulos" del PP "frase a frase, palabra a palabra y momento a momento".

Gil ha dado por hecho que el líder socialista responderá con la información que tenga sobre "todos los extremos por los que se le pregunten", así lo ha indicado en una entrevista en el programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press.

"Nosotros, en ese sentido, no tenemos ninguna prevención. Evidentemente, el presidente va a venir a contestar", ha añadido. Por este motivo, el PSOE afronta la cita "con la tranquilidad de no haber tenido ningún procedimiento que haya vulnerado la legalidad", ha incidido el senador.

Asimismo, ha expresado que espera que, pasado un tiempo, el PP "pida disculpas" tanto al partido como al dirigente socialista "por la cantidad de calumnias y bulos que se han vertido sobre él y su entorno".

"Desesperación" del PP

Por su parte, el portavoz cree que el hecho de que el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, anunciara en el Congreso la citación de Sánchez es una muestra de la "desesperación" del PP, un partido al que ha acusado de "saltarse la institucionalidad" de la Cámara Alta.

"Esta comisión tiene procedimientos y tiene una Mesa que regula las comparecencias, y estamos viendo cómo el PP utiliza esta Cámara de una manera absolutamente impresentable", ha afeado a su vez recordando que la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció el día y la hora de la comparecencia del presidente antes de que la Mesa lo ratificara.

Otro de los puntos que ha destacado ha sido la fecha elegida por el PP, el 30 de octubre, un día después del funeral de Estado por las 229 víctimas mortales de la DANA. Esto demuestra para el portavoz que los 'populares' quieren "ocultar" la "desaparición" de los "responsables públicos" el día de la catástrofe.

La llamada al jefe del Ejecutivo revela también, según Gil, la "debilidad del proyecto del PP y del señor Feijóo", quienes "están viendo cómo las encuestas y la ciudadanía, poco a poco, van abandonando esa estrategia del ruido y la confrontación que utilizan", a su juicio, los 'populares'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.